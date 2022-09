Debate na TV Verdes Mares com candidatos ao Governo terá Taís Lopes como mediadora; veja regras

Na próxima terça-feira (27), a TV Verdes Mares promove debate com os candidatos ao Governo do Ceará Capitão Wagner (União Brasil), Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT). O encontro ocorre a poucos dias do primeiro turno das eleições do dia 2 de outubro.

O momento será apresentado e mediado pela jornalista Taís Lopes, ao vivo, após a novela "Pantanal". Para o debate foram convidados os candidatos com representação partidária no Congresso Nacional.

Para Taís Lopes, mediar esse debate "decisivo na corrida eleitoral" é "uma grande responsabilidade". "Os cearenses vão poder conhecer mais as ideias, propostas e prioridades dos candidatos para o futuro do nosso Estado e, assim, definir o seu voto de forma consciente", define a apresentadora.

Taís Lopes Jornalista mediadora do debate É a primeira vez que faço a mediação de um debate. Um passo importante na minha carreira profissional, uma oportunidade que eu abraço com o mesmo afinco, dedicação que sempre tive nesses meus quase 10 anos de Jornalismo. Só tenho a agradecer à TV Verdes Mares pela confiança e pela oportunidade de fazer parte desse momento tão importante para a democracia

Legenda: Taís Lopes será a mediadora do debate na próxima terça-feira (27) Foto: Fabiane de Paula

Debate em momento decisivo

Neste confronto de ideias, as perguntas serão feitas entre os próprios candidatos, com o objetivo de enfatizar o aprofundamento do programa de governo de cada um. A ordem em que os políticos farão as perguntas já foi sorteada.

Gustavo Bortoli, diretor de Operações do Sistema Verdes Mares, ressalta que um debate é "sempre o ponto alto de uma campanha". Ele reforça que este especificamente ocorre na última semana de campanha, um período decisivo.

"A TV Verdes Mares e os demais veículos do Sistema Verdes Mares tem, ao longo desta campanha eleitoral, por meio de um jornalismo isento, isonômico e com responsabilidade, levado informação e fazendo questionamentos aos candidatos para que o eleitor possa tomar a decisão que melhor julgar", pondera.

Gustavo Bortoli Diretor de Operações do Sistema Verdes Mares Dentro de uma dinâmica organizada, os candidatos terão oportunidade de fazer perguntas entre si e de responder temas que julgam importantes. A TV Verdes Mares e o Sistema Verdes Mares entendem que este debate vem ajudar, e muito, o eleitor a fazer a escolha de maneira consciente.

Regras

Representantes dos partidos políticos se reuniram com a TV Verdes Mares nesta quarta-feira (21) e foram apresentados às regras do evento.

Durante o debate, cada candidato terá o direito de fazer uma pergunta e também de responder a uma. Assim, todos perguntam e todos respondem, em todos os blocos.

No total, serão quatro blocos de debate, divididos desta forma:

1º.bloco: Perguntas com tema livre.

2º bloco: Perguntas com tema determinado.

3º bloco: Perguntas com tema livre.

4º bloco: Perguntas com tema determinado e considerações finais

Para os blocos de temas determinados, foram definidos pela produção 20 temas que estarão em uma urna no estúdio. Apenas seis deles serão sorteados durante a noite, sendo usados uma única vez.