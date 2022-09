Candidata ao governo do Piauí, Lourdes Melo pede que coronel entregue arma durante debate

A candidata ao governo do estado do Piauí pelo PCO, a sindicalista Lourdes Melo exigiu que o coronel Diego Melo (PL), entregasse a arma durante debate das eleições. A transmissão foi promovida pela TV Meio Norte e o mediador do debate foi o responsável por intervir par acalmar os ânimos.

A cena, inclusive, aconteceu quando os candidatos presentes citavam o tópico da liberação do porte de armas. Assim, Lourdes acusou o militar, que possui porte, de esconder a arma dentro da cueca.

A partir de então, outros candidatos questionaram o coronel sobre a presença da arma no local. Após isso, ele confirmou estar armado durante o encontro.

"Eu olhei para ele e pensei: 'será que ele não botou para dentro da cueca?' Porque eu olhei para ele, por todos os lados, e não vi... mostra a sua arma, levanta. Ele só pode ter uma arma na cueca. Ele não quer entregar a sua arma. É um perigo. É um candidato de alta periculosidade", disse Lourdes, pedindo para que ele levantasse a camisa.

Lourdes teve candidatura barrada pelo TRE-PI (Tribunal Regional Eleitoral do Piauí), mas recorreu e está no aguardo da nova decisão.

Negativa

Mesmo após questionamentos dos candidatos, o coronel se recusou a entregar o revólver. "Eu sou policial e só ando armado, candidata. Não tiro a minha arma. A senhora não tem esse direito. Que desequilíbrio. Quanta loucura. Não tem condições de ser candidata", disse em resposta.

Em seguida, Diego Melo afirmou estar armado durante o evento, pois se sentia receoso em relação à própria segurança no local.

"Tenho o porte funcional e tenho o direito de me defender armado. Vim de casa com a minha esposa e um colega que não pode ter uma arma. Sou ameaçado de morte todos os dias. E eu não posso arriscar sair daqui, com a minha esposa, e ser assassinado. Por isso estou armado", confirmou.