Desfile de 7 de setembro deve reunir mais de 30 mil pessoas em Brasília; veja onde assistir

O desfile cívico-militar de 7 de setembro, em Brasília, deve reunir cerca de 30 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios nesta quinta (7), conforme aponta expectativa do governo federal. O desfile, que terá início às 9h e deve durar cerca de 2 horas, terá a presença de cerca de 200 autoridades e convidados, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros, chefes de poderes e representantes das Forças Armadas.

Este é o primeiro 7 de Setembro deste mandato de Lula e o governo possui objetivos específicos. A mensagem deste ano é ressaltar a união nacional, a democracia e a relação institucional entre o poder civil e as Forças Armadas.

Todo o desfile poderá ser acompanhado na TV Brasil, que também fará transmissão simultânea pelo próprio canal da emissora no Youtube.

Veja:

Antes mesmo do desfile, as comemorações pela Semana da Pátria tiveram início na sexta-feira (1º) com a abertura da Exposição da Independência. Na mostra, foram expostos equipamentos militares como embarcações, carros de combate, armamentos e aeronaves.

Confira os quatro eixos temáticos do desfile:

paz e soberania

ciência e tecnologia

saúde e vacinação

defesa da Amazônia

Detalhes da cerimônia

No início da cerimônia deste 7 de setembro, o Hino Nacional será executado, as tropas das Forças Armadas farão passagem, com veículos e aeronaves, e escolas públicas do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros, farão desfile em Brasília.

Enquanto isso, a abertura será realizada pela Fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência, e pelo coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília.

O fogo simbólico da pátria será conduzido pelo medalhista de ouro no boxe nas Olimpíadas de Tóquio 2020, o terceiro sargento Hebert Conceição, que também estará junto de esportistas e alunos dos colégios militares de Brasília.

Além disso, mais de 550 alunos de escolas públicas do DF participam do momento, que terá como um dos pontos altos a demonstração acrobática da Esquadrilha da Fumaça.

Segurança

Um esquema especial de segurança, com intervenções no trânsito e revistas, foi montado especialmente para a data. O policiamento nas proximidades da Esplanada dos Ministérios foi reforçado, assim como os atendimentos de emergência e de delegacias específicas para ocorrências.

Itens como garrafas de vidro e lata, armas de brinquedo, drogas ilícitas e substâncias inflamáveis, por exemplo, assim como outros itens, também foram proibidos entre os que passarem pelo local.