Cristofobia, racismo reverso, marxismo cultural? Projeto ajuda a entender termos do debate político

Termos como "ideologia de gênero", "politicamente correto" e "marxismo cultural" estão cada vez mais presentes no debate político-eleitoral, envoltos em cargas negativas e apontados em forma de denúncia por diversas lideranças políticas. Mas você sabe o significado dessas expressões?

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) elaboraram o "Termos ambíguos do debate político atual: Pequeno dicionário que você não sabia que existia", com o objetivo de trazer o significado de algumas dessas expressões que povoam a discussão política no País.

"Esses termos geralmente têm a função de categorias de acusação - e não apenas as figuras políticas têm dificuldade de responder a essas acusações sem fúria e sem deboche. Conversas entre familiares, colegas de trabalho, amigas e amigos, nas quais esses termos aparecem, se transformam em brigas nas quais todo mundo perde", explica o prefácio da publicação.

Lançado nesta segunda-feira (9), o dicionário é uma iniciativa do Observatório de Sexualidade e Política (SPW, na sigla em inglês) em parceria com o Programa Interdisciplinar de Pós-graduação em Linguística Aplicada (PIPGLA) da UFRJ. Originalmente elaborada em 2021, o objetivo é que a publicação possa continuar a ser atualizado com novos termos que passem a integrar a linguagem política.

Formato

Estão disponíveis duas versões do "Pequeno Dicionário". A primeira, mais ampla, tem como alvo o público geral, enquanto uma versão mais curta é direcionada a estudantes do Ensino Médio. Ambas podem ser baixadas de forma gratuita no site do Observatório.

Na versão mais extensa, cada verbete é introduzido por um cartum e logo depois é descrito um discurso ou episódio recente no debate político em que o termo tenha sido utilizado.

No caso de 'ideologia', por exemplo, é citado o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Abertura Geral das Nações Unidas em 2019. No mesmo evento, mas em 2020, o presidente citou a "cristofobia", outro termo descrito na publicação.

"A escolha dos verbetes foi motivada por sua recorrência e importância no debate político nacional", descreve o texto inicial do dicionário.

Após a introdução de cada termo, é feita a descrição do significado, de acordo com cada pesquisador responsável.

"Cada verbete narra suas origens, rastreia seus aparecimentos em diferentes momentos históricos, resgata os principais sujeitos e instituições nacionais e internacionais que o propagam e analisa seus efeitos", detalha. Também são elencadas outros textos e livros, caso haja interesse de se aprofundar no histórico das expressões.

Confira as publicações:

> Termos ambíguos do debate político atual: Pequeno dicionário que você não sabia que existia

> Termos ambíguos do debate político atual: Pequeno dicionário que você jovem não sabia que existia