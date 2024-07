Congresso Nacional cria frente parlamentar para articular piso salarial de assistentes sociais

O Congresso Nacional criou, nesta quarta-feira (10), uma frente parlamentar mista para articular um piso salarial nacional para os assistentes sociais. O objetivo é dar celeridade às pautas dos profissionais que atuam na assistência social, uma vez que muitos deles trabalham no setor público.

Presidida pelo deputado federal cearense Idilvan Alencar (PDT), a frente quer tentar emplacar votações de projetos que já tramitam na Câmara Federal e no Senado e abrir discussões para apresentar uma proposta unificada sobre o piso, plano de cargos e carreira e jornada laboral.

"Nós vamos relacionar todos os projetos de lei que digam respeito ao profissional de serviço social e vamos em cada comissão para que esses processos tenham celeridade. Por exemplo, o (projeto) que obriga a ter os profissionais nas escolas foi aprovado e já pode ser pago com o Fundeb, dentro dos 30% (limite estabelecido para manutenção da Educação), mas nunca foi para a frente, poucos municípios ou estados têm" Idilvan Alencar (PDT) Deputado Federal

A instalação da frente contou com o apoio de 200 parlamentares. No País, há mais de 240 mil profissionais em atuação, conforme dados repassados pelo presidente da Frente Parlamentar Mista de Valorização do Serviço Social.