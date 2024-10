Como denunciar boca de urna e outros crimes eleitorais? Veja procedimento pelo app Pardal

Os eleitores que avistarem irregularidades podem denunciar de maneira fácil e rápida pela internet. Atualmente, há duas formas para denunciar crimes eleitorais online: pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelo aplicativo Pardal

Desenvolvido pela Justiça Eleitoral, o aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos de celulares com sistema Android e iOS e é voltado para denúncias de propaganda irregular.

Para utilizá-lo, é preciso usar aceitar os termos de uso e fazer login com o seu e-Título ou com sua conta gov.br. Depois, basta clicar no crime eleitoral cometido e digitar a denúncia. É preciso, no entanto, anexar provas que garantam a veracidade do suposto delito, como fotos e/ou vídeos. Após a denúncia, o caso será analisado pelas autoridades competentes.

