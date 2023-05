Com Sarto e Roberto Cláudio, PDT Fortaleza realiza primeiro encontro para ouvir população

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) comandaram, na manhã deste sábado (27), o primeiro de 12 encontros regionais do PDT na Capital. Acompanhados de correligionários do diretório municipal, os dois gestores ouviram demandas da população do bairro Conjunto Esperança.

A cada encontro, os pedetistas irão propor um tema para discussão. O primeiro escolhido foi emprego e renda. Devem entrar em pauta ainda educação, saúde, meio ambiente e mobilidade.

Quem também participa desses encontros regionais é o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, os deputados estaduais Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho, além de vereadores de lideranças comunitárias e de movimentos partidários.

Encontros regionais

José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza “Tive a alegria de conversar sobre emprego e renda com os moradores do Conjunto Esperança, destacando as nossas principais iniciativas à frente da Prefeitura. Um bate-papo muito rico, em que pude reafirmar meu compromisso com a construção de uma Fortaleza de muitas oportunidades, com um olhar atento para quem mais precisa”

Ele ainda listou ações de seu governo, como os programas Nossas Guerreiras, Meu Bairro Empreendedor e Meu Carrinho Empreendedor.

PDT rachado

Presidente do diretório municipal do PDT, Roberto Cláudio comentou sobre o atual momento do partido, que vive um racha desde as eleições do ano passado.

Roberto Cláudio Ex-prefeito e presidente do PDT Fortaleza “Na primeira reunião do diretório eu citei três coisas que julgava importantes para decantar o momento de fissuras que o partido vivia: o tempo, o diálogo e a verdade. Acho que isso tratará de decantar os sentimentos (...) Política não pode ser uma disputa entre pessoas. A disputa do poder é, eventualmente, até necessária em alguns momentos, mas a política, sobretudo para nós que estamos aqui hoje fazendo isso com ‘P’ maiúsculo, tem que ser um debate de ideias”

Cid Gomes ou André Figueiredo?

Em meio às manifestações do senador Cid Gomes (PDT) de que pretende assumir a presidência da sigla no Ceará, Roberto Cláudio aproveitou para exaltar a liderança do atual presidente da legenda, o deputado federal André Figueiredo (PDT).

O ex-prefeito e o deputado ficaram em ala oposta à do senador no racha do partido, já que Cid defendia o nome de Izolda Cela (sem partido) como candidata à reeleição no ano passado.

“O André tem sido uma figura extremamente sensível para lidar com esse momento do partido (...) é alguém que, pela habilidade e pela capacidade de diálogo com todas as diferentes posturas do partido, tem sido capaz de preservar o partido unido, junto, respeitando a diversidade de posicionamento naturais”, concluiu o ex-prefeito.