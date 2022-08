Ceará e Bahia são os estados do Nordeste com menos candidatos ao Governo; confira disputa na região

Com o fim do prazo para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, o cenário das disputas estaduais no Nordeste ficou mais definido. Dentre os governadores eleitos em 2018, apenas dois devem tentar a reeleição - os outros encerram os mandatos em dezembro ou renunciaram para tentar novos cargos em outubro.

Até agora, Ceará e Bahia terão o menor número de concorrentes no pleito - apenas seis chapas foram registradas em cada Estado. Nos outros, o número varia de 7 até 11 candidatos a governador.

Entre as candidaturas mais competitivas na Região - única a não dar vitória ao presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018 -, a disputa presidencial deve ter forte impacto.

Ainda com alta rejeição ao presidente no Nordeste, muitos candidatos do mesmo partido de Bolsonaro ou ligados ao eleitorado bolsonarista têm tentado evitar uma ligação direta com o mandatário. Por outro lado, em alguns estados, candidatos disputam para ligar o nome ao do ex-presidente Lula (PT), que possui força na região.

Rompimentos entre antigos aliados, impasses judiciais e mesmo contendas familiares também dão a tônica em algumas das disputas no Nordeste. O Diário do Nordeste preparou um raio-X de quem irá concorrer ao Governo de cada estado da região nordestina e como está a disputa neste início de campanha eleitoral.

Alagoas

Legenda: Paulo Dantas, Fernando Collor e Rodrigo Cunha são os candidatos que lideram disputa pelo Governo de Alagoas Foto: Reprodução

O estado de Alagoas é o único que conta com um ex-presidente da República na disputa pelo governo estadual: Fernando Collor de Mello (atualmente, senador do PTB) é um dos que concorre ao cargo de governador - cadeira que já ocupou na década de 1980. Collor, inclusive, é o nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro na disputa.

Atual governador do estado, Paulo Dantas (MDB) deve tentar a reeleição. Ele foi eleito de forma indireta após a renúncia, em abril, do ex-governador Renan Filho (MDB) - filho do senador Renan Calheiros (MDB) e que irá disputar uma vaga no Senado. Ambos apoiam a reeleição de Dantas, que também conta com o apoio de Lula.

Com apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), o senador Rodrigo Cunha (União) também tenta chegar ao comando do Executivo estadual. Os três têm sido os mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto realizadas no estado até aqui, com Dantas e Collor liderando e Cunha vindo logo atrás..

Além deles, outros quatro candidatos tentam chegar ao Palácio República dos Palmares, sede do governo de Alagoas. Confira a lista completa:

Bombeiro Luciano Fontes (PMB)

Collor (PTB)

Luciano Almeida (PRTB)

Paulo Dantas (MDB)

Professor Cícero Albuquerque (Psol)

Rodrigo Cunha (União)

Rui Palmeira (PSD)

Bahia

Legenda: ACM Neto, Jerônimo Rodrigues e João Roma lideram a disputa pelo Governo da Bahia Foto: Reprodução

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União) é o principal nome de oposição na Bahia - governada nos últimos oito anos por Rui Costa (PT). Por enquanto na frente nas pesquisas de intenção de voto, ele tem defendido 'neutralidade' em relação à eleição nacional - tendo pontes tanto com Lula, como com Bolsonaro e Ciro Gomes (PDT).

Do lado petista, o candidato é Jerônimo Rodrigues (PT) - considerado um dos homens fortes do governador Rui Costa. Já o ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL) é o nome apoiado pelo presidente Bolsonaro na disputa pelo governo baiano.

Os três são os mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Além deles, outros três concorrentes também tentam chegar ao comando do Executivo estadual na Bahia. Confira a lista completa:

ACM Neto (União)

Giovani Damico (PCB)

Jerônimo (PT)

João Roma (PL)

Kleber Rosa (Psol)

Marcelo Millet (PCO)

Ceará

Legenda: Capitão Wagner, Elmano de Freitas e Roberto Cláudio lideram disputa pelo Governo do Ceará Foto: Reprodução/SVM

Após 16 anos de aliança, o PT e o grupo político liderado pelos irmãos Ferreiras Gomes (atualmente, no PDT) romperam no Ceará, ocasionando o lançamento de duas candidaturas ao Governo.

Com apoio do ex-governador e candidato ao Senado, Camilo Santana (PT), o deputado estadual Elmano de Freitas (PT) é o candidato petista na disputa estadual. A convenção que lançou o petista contou inclusive com a presença do ex-presidente Lula.

Já o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) foi lançado com o apoio do ex-ministro e candidato a presidente, Ciro Gomes, após derrotar a atual governadora Izolda Cela (sem partido) na disputa interna do PDT para definir quem seria o candidato a governador.

Contudo, por enquanto, o deputado federal Capitão Wagner (União) lidera as pesquisas de intenção de voto. Bolsonaro já mencionou, mais de uma vez, o apoio à candidatura de Wagner, mas o candidato a governador tem evitado se vincular diretamente ao presidente.

Além deles, outros três nomes também tentam chegar ao Palácio da Abolição, sede do Governo do Ceará. Confira a lista completa:

Capitão Wagner (União)

Chico Malta (PCB)

Elmano de Freitas (PT)

Roberto Cláudio (PDT)

Serley Leal (UP)

Zé Batista (PSTU)

Maranhão

Legenda: Carlos Brandão, Weverton Rocha e Lahesio Bonfim lideram disputa pelo Governo do Maranhão Foto: Reprodução

O Maranhão também viu um rompimento dentro da base aliada do ex-governador Flávio Dino (PSB) - eleito em 2018 e que renunciou ao cargo para tentar uma vaga no Senado Federal.

O atual governador Carlos Brandão (PSB) - que assumiu a cadeira após a renúncia de Dino em abril - deve tentar a reeleição. Antes parte da coalizão que elegeu Dino em 2018, o PDT deixou o governo e lançou o senador Weverton Rocha como candidato a governador.

Os dois têm polarizado a disputa estadual, que também conta com candidatos mais ligados à direita como Lahesio Bonfim (PSC) - que tem forte identificação com o eleitorado bolsonarista.

No total, são nove candidatos ao Governo do Maranhão. Confira a lista completa:

Carlos Brandão (PSB)

Edivaldo (PSD)

Enilton Rodrigues (Psol)

Frankle (PCB)

Hertz Dias (Pstu)

Lahesio Bonfim (PSC)

Professor Joas Moraes (DC)

Simplício (SD)

Weverton Rocha (PDT)

Paraíba

Legenda: João Azevedo, Veneziano Rêgo, Nilvan Ferreira e Pedro Cunha Lima lideram a disputa estadual na Paraíba Foto: Reprodução

A Paraíba é um dos poucos estados nordestinos em que o governador eleito em 2018 deve tentar a reeleição neste ano. João Azevedo (PSB) irá concorrer ao segundo mandato no comando do Executivo estadual.

Apesar do PSB estar coligado ao PT em nível nacional, ambos serão concorrentes na Paraíba. O PT indicou a candidata a vice, Maísa Cartaxo, na chapa do senador Veneziano Rêgo (MDB).

Outros dois nomes aparecem bem posicionados nas pesquisas de intenção de votos. Defensor de Bolsonaro, Nilvan Ferreira é candidato a governador pelo PL, partido do presidente. Já o deputado federal Pedro Cunha Lima concorre pelo PSDB ao Governo da Paraíba.

Além destes, outros quatro candidatos concorrem pelo comando do Palácio da Redenção, sede do governo paraibano. Confira lista completa:

Adjany Simplicio (Psol)

Adriano Trajano (PCO)

João Azevedo (PSB)

Major Fábio (PRTB)

Nascimento (Pstu)

Nilvan Ferreira (PL)

Pedro Cunha Lima (PSDB)

Veneziano Rego (MDB)



Pernambuco

Legenda: Marília Arraes (a esquerda) lidera disputa estadual; candidato do atual governador, Danilo Cabral (a esquerda) tem estado atrás nas pesquisas de intenção de voto Foto: Reprodução

Com uma taxa de rejeição alta, o governador Paulo Câmara (PSB) tenta fazer o sucessor - o deputado federal e candidato ao Governo, Danilo Cabral (PSB) -, o que manteria a hegemonia do PSB no comando do Executivo estadual, que vem desde 2006.

Contudo, Cabral deve enfrentar candidatos competitivos - inclusive ex-filiados ao próprio partido. Uma delas é Marília Arraes, que concorre pelo Solidariedade após não conseguir apoio do PT para a candidatura ao governo. Até agora, ela lidera as pesquisas de intenção de voto no estado.

Também estão bem posicionados na disputa Raquel Lyra (PSDB), Miguel Coelho (União) e Anderson Ferreira (PL). Dos três, apenas Ferreira nunca foi filiado ao PSB. Por enquanto, Cabral tem se mantido na quinta colocação, atrás destes quatro adversários.

No total, são 11 candidatos ao Palácio Campo das Princesas - sendo o estado nordestino com maior número de concorrentes em 2022. Confira a lista completa:

Anderson Ferreira (PL)

Claudia Ribeiro (Pstu)

Danilo Cabral (PSB)

Jadilson Bombeiro (PMB)

João Arnaldo (Psol)

Jones Manoel (PCB)

Marília Arraes (SD)

Miguel Coelho (União)

Pastor Wellington (PTB)

Raquel Lyra (PSDB)

Ubiracy Olímpio (PCO)



Piauí

Legenda: Rafael Fonteneles e Silvio Mendes lideram disputa estadual no Piauí Foto: Reprodução

A disputa pelo Governo do Piauí tem sido polarizada entre dois candidatos: Rafael Fonteneles (PT) e Silvio Mendes (União). Ambos têm liderado, com folga, as pesquisas de intenção de votos até o momento.

Fonteneles é apoiado pelo ex-governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que renunciou em abril para disputar o Senado Federal, assim como de Lula. Por outro lado, Mendes - que já foi candidato a governador do Piauí - representa a oposição petista, mas é apoiado diretamente pelo ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP).

Além dos dois, outros sete candidatos disputam o governo do Piauí. Confira a lista completa:

Coronel Diego Melo (PL)

Geraldo Carvalho (Pstu)

Gessy Lima (PSC)

Gustavo Henrique (Patriota)

Lourdes Melo (PCO)

Madalena Nunes (Psol)

Rafael Fonteles (PT)

Ravenna Castro (PMN)

Silvio Mendes (União)

Rio Grande do Norte

Legenda: Fátima Bezerra e Fábio Dantas lideram a disputa estadual no Rio Grande do Norte Foto: Reprodução

Única mulher eleita governadora no Nordeste em 2018, Fátima Bezerra (PT) irá concorrer à reeleição em outubro e, até agora, tem liderado as pesquisas de intenção de voto.

Em segundo lugar, está o ex-vice-governador Fábio Dantas (SD), que conta na chapa com o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (PL). Dantas afirmou inclusive que irá votar no presidente Bolsonaro apesar de, a nível nacional, o Solidariedade estar na coligação do ex-presidente Lula.

No Rio Grande do Norte, a disputa estadual conta, no total, com nove candidatos. Confira a lista completa:

Bento (PRTB)

Capitão Styvenson (Podemos)

Clorisa Linhares (PMB)

Danniel Morais (Psol)

Fábio Dantas (SD)

Fátima Bezerra (PT)

Nazareno Neris (PMN)

Rodrigo Vieira (DC)

Rosália Fernandes (Pstu)

Sergipe

Legenda: Valmir de Francisquinho, Rogério Carvalho e Fábio Mitidieri lideram disputa estadual em Sergipe

Lançado pelo PL ao Governo de Sergipe, Valmir de Francisquinho lidera a disputa estadual, mas está com a candidatura sob impasse judicial. Ele foi julgado inelegível pela Justiça Eleitoral por abusos de poder econômico e político nas eleições de 2018.

A sentença foi mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o candidato aguarda agora a publicação do acórdão para entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF). O imbróglio jurídico bagunça o cenário eleitoral em Sergipe, já que Valmir lidera as pesquisas de intenção de voto.

Outros dois candidatos seguem na esteira da candidatura do PL, ambos com forte ligação com o ex-presidente Lula. O senador Rogério Carvalho (PT) foi lançado pelo Partido dos Trabalhadores como candidato ao Executivo, após rompimento com o governador Belivaldo Chagas (PSD).

Chagas, que está encerrando o segundo mandato, lançou o nome do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Os dois têm pontuado de forma semelhante nas pesquisas de intenção de voto, em constantes empates técnicos. Além deles, outros seis candidatos tentam chegar ao comando do Governo de Sergipe. Confira a lista completa:

Delegado Alessandro (PSDB)

Dr. Antônio Claudio Geriatra (DC)

Elinos Sabino (Pstu)

Fábio Mitidieri (PSD)

Jorge Alberto (Pros)

Niully Campos (Psol)

Prof. Aroldo Felix (UP)

Rogério Carvalho (PT)

Valmir de Franciscquinho (PL)

