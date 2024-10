Candidato a vereador de Iguatu é alvo da PF em operação de combate a crimes eleitorais

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (1º), operação de combate a crimes eleitorais em Iguatu, a 304 km de Fortaleza. O objetivo é desarticular suposta influência de organização criminosa na campanha eleitoral — especificamente o envolvimento de um candidato a vereador.

A cidade amanheceu com a presença de 22 policiais federais que cumprem cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 13ª Zona Eleitoral do Ceará. A Operação Integridade conta ainda com participação de quatro agentes da Polícia Civil do Ceará. O nome do vereador não foi informado.

Legenda: PF em residência investigada Foto: Divulgação/Polícia Federal

As forças de Segurança também buscas reunir informações e provas para coibir a compra de apoio político e votos.

Veja também PontoPoder e-Título deve ser baixado até este sábado (5); saiba como ter o aplicativo no celular PontoPoder Eleitores não podem ser presos a partir desta terça-feira (1º)

Investigações

As investigações começaram a partir do repasse de informações da Polícia Civil, após a prisão de um integrante de organização criminosa por tráfico de drogas. A análise do material revelou a proximidade do candidato com os traficantes.

Os crimes investigados são os previstos nos artigos 301 e 350 da Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral), artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas). A soma das penas máximas pode chegar a 27 anos de reclusão.