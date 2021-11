Bolsonaro e Papa Francisco são homenageados com principal medalha na Câmara dos Deputados

O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) foi homenageado nesta quarta-feira (24) com a mais alta comenda outorgada pela Câmara dos Deputados, a medalha Mérito Legislativo. Além dele, neste ano, também estão entre os homenageados o Papa Francisco, o ministro de Relações Exteriores, Carlos França; e o fotógrafo Sebastião Salgado.

A homenagem ao presidente foi uma indicação do líder do PSL, deputado Vitor Hugo, ao qual Bolsonaro agradeceu enquanto companheiro na Academia das Agulhas Negras, na sua juventude.

Ele foi o primeiro a receber a medalha, das mãos do presidente da Casa, deputado Arhtur Lira (PP), e foi condecorado em meio a aplausos e gritos de "genocida" e "mito".

Mais cedo, o presidente fez percurso a pé entre o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados, distantes cerca de 1km. Em discurso rápido, Bolsonaro agradeceu a homenagem e ao presidente da Câmara "pela forma como se relaciona com o governo".

"Muito me honra. Espero cada vez mais poder agir com cada um de vocês para que possamos escrever uma linda história nessa nação", disse Bolsonaro.

Críticas

Na cerimônia, a segunda secretária da Mesa Diretora, a deputada Marília Arraes (PT), leu discurso com críticas à gestão de Bolsonaro, citando o relatório "The Global State of Democracy", que apontou fragilidades nos recursos democráticos no Brasil, apontando a atual gestão.

Ao todo, são 32 personalidades homenageadas em 2021. Na última edição, em 2019, três cearenses foram homenageados: o então prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT); o ex-prefeito e Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra; e o ex-deputado federal Iranildo Pereira.

Criada em 1983, a Medalha Mérito Legislativo é conferida pela Mesa Diretora da Casa para condecorar autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil.

Confira a lista completa dos agraciados em 2021.