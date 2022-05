Bolsonaro comparece a manifestação pró-governo no 1º de Maio

O presidente Jair Bolsonaro compareceu, neste domingo (1º), a uma manifestação pró-governo em Brasília, em referência ao Dia do Trabalhador. Ele acenou e cumprimentou apoiadores, mas não discursou.

Os manifestantes se reuniram em frente ao Congresso Nacional, usando verde e amarelo. Além de Brasília, outras capitais registram atos favoráveis e contrários ao governo neste 1º de Maio.

Bolsonaro participou da manifestação por cerca de 10 minutos. Ele foi de carro até as proximidades do ato e depois percorreu um trecho a pé até se aproximar dos apoiadores. Ele andou em um corredor formado pelos manifestantes, cumprimentou os apoiadores, acenou e, em seguida, foi embora.

No meio da caminhada, o presidente deu uma declaração para uma pessoa que estava transmitindo o ato ao vivo na conta do Facebook do presidente. Bolsonaro disse que tinha ido cumprimentar os brasilienses pela manifestação.

Atos de 1º de Maio

O feriado do Dia do Trabalho reuniu manifestantes em diferentes capitais no País. Em Brasília, apoiadores realizaram ato a favor da candidatura do petista a alguns quilômetros do Congresso Nacional.

Fortaleza, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, Rio, Natal, Florianópolis, São Paulo e Aracaju registraram atos contra Bolsonaro, tendo como principal lema "Emprego, Direitos, Democracia e Vida".

Na capital cearense, o ato começou às 9 horas, com passeata do Pirambu até a Vila do Mar. Os manifestantes levantaram bandeiras a favor de emprego e direitos trabalhistas.

Apoiadores de Bolsonaro realizaram atos em Salvador, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Campo Grande, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Os manifestantes apoiaram intervenção militar, pediram voto impresso e atacaram o Supremo Tribunal Federal (STF).