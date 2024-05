Augusta Brito mantém domicílio eleitoral em Graça, mas cogita, no futuro, transferir para Fortaleza

A secretária da Articulação Política do Ceará, Augusta Brito (PT), confirmou durante a live do PontoPoder que foi convidada a transferir seu domicílio eleitoral para Fortaleza neste ano. Com a mudança, ela poderia disputar as eleições da Capital. A petista, no entanto, decidiu manter seu local de votação em Granja, cidade onde foi prefeita por dois mandatos, de 2005 a 2012.

A política concedeu entrevista na tarde desta quinta-feira (23) aos editores de Política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma e Wagner Mendes.

Segundo ela, o convite partiu do presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin.

“Houve o convite do nosso presidente Conin — que tem uma visão bem estratégica e conduz muito bem o Partido — para que eu viesse para cá. Ele me convidou para que eu transferisse para cá, mas acho que tenho ainda missão a ser cumprida lá. Depois que eu terminar minha missão, acredito que possa terminar neste ano, essa missão de estar lá, votando lá, aí posso transferir para algum lugar, que seja aqui para Fortaleza, futuramente” Augusta Brito (PT) Secretária de Articulação Política do Governo Elmano

Futuro político

A secretária ressaltou ainda que o convite de Conin foi apenas para a mudança do domicílio eleitoral, sem qualquer tratativa sobre candidatura. A petista também negou planos de disputar o Governo do Ceará em 2026.

“Sou pela reeleição, mas quem sabe depois”, concluiu.

Entrevista com Augusta Brito