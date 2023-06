Após crise com cassação de deputados, André Fernandes assume presidência do PL em Fortaleza

Em meio à crise com a cassação da chapa de deputados estaduais do PL pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o deputado federal André Fernandes (PL) assumiu a presidência da Comissão Provisória do Partido Liberal em Fortaleza. A decisão foi tomada pela direção nacional da sigla e protocolada nesta terça-feira (13), na Justiça Eleitoral.

Desde segunda-feira (12), o PL Nacional inativou toda a composição anterior da Comissão Provisória na Capital, destituindo a vereadora Ana do Aracapé (PL) da presidência e a deputada estadual Marta Gonçalves da vice-presidência, por exemplo. Elas estavam no cargo desde janeiro deste ano. Já o exercício da nova cúpula do partido deve ir até dezembro de 2024.

Legenda: André Fernandes deve ficar na presidência do PL Fortaleza até dezembro de 2024 Foto: Câmara dos Deputados

A movimentação tira pessoas próximas do presidente do PL Ceará, Acilon Gonçalves, que também é prefeito de Eusébio, do comando da legenda em Fortaleza para colocar em mãos mais alinhadas ao bolsonarismo, em um ano pré-eleitoral.

O partido tem correligionários com pretensões públicas de concorrer à Prefeitura de Fortaleza. Um deles é o próprio André Fernandes. Na Câmara Municipal, o PL tem a segunda maior bancada da Casa atualmente, com seis vereadores.

Além disso, o troca-troca contempla três dos quatros deputados eleitos pelo PL cassados pelo TRE-CE por fraude à cota de gênero, no dia 30 deste mês. São eles: Carmelo Neto, Pastor Alcides Fernandes e Dra. Silvana.

O trio pode perder o mandato se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar a decisão da Corte regional, que entendeu que a legenda lançou candidaturas fraudulentas para preencher a cota de gênero. Com isso, toda a chapa foi cassada, o que inclui os quatro deputados eleitos e os suplentes.

A deputada estadual Marta Gonçalves, que é esposa de Acilon, também pode perder o madanto se o TSE manter a decisão. Todavia, ainda cabe recurso e, por isso, todos os parlamentares da legenda podem continuar no cargo até o trânsito julgado da ação.

Agora, a nova composição do PL Fortaleza é formada por:

Deputado federal André Fernandes (presidente)

Deputado federal Dr. Jaziel (1º vice-presidente)

Deputado estadual Carmelo Neto (secretário-geral)

Vereadora Priscila Costa (secretária)

Vereador Inspetor Alberto (tesoureiro)

Deputado estadual Pastor Alcides Fernandes (vogal)

Lael Sena (vogal)

Deputada estadual Dra. Silvana (vogal)

Com a nova configuração, o PL Fortaleza é comandado majoritariamente por parlamentares. A única exceção é Lael Sena, que é secretário parlamentar de André Fernandes na Câmara dos Deputados. Ele também foi candidato a vereador da Capital pelo Solidariedade em 2020.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil