Ação de hackers não compromete banco de dados do Governo do Ceará, diz Casa Civil

O ataque hacker que tirou do ar sites do Governo do Ceará com domínio ce.gov "não representou comprometimento de nenhum banco de dados", informou a Casa Civil do Estado por meio de nota, na tarde desta segunda-feira (12).

Pela manhã, a ação criminosa alterou a configuração das plataformas para mostrar uma mensagem xenofóbica, racista e com ameaças de morte sobre o resultados das eleições gerais.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar o ataque e seus autores por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) com o apoio do Departamento de Inteligência (DIP) da Polícia Civil.

Serviços disponíveis

Além disso, afirmou a nota, os serviços realizados nos portais do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Secretaria da Fazenda (Sefaz) podem ser acessados por meio deste link e deste link, respectivamente. Boletins de Ocorrência eletrônicos (https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br) e agendamento para os serviços oferecidos nos Vapt Vupt (https://meuvaptvupt.com.br/agendamento) também continuam em pleno funcionamento.

Após oito horas da ação criminosa, sites oficiais do governo cearense e das demais secretarias estaduais ainda estão fora do ar.

Izolda Cela

Em nota nas redes sociais, a governadora Izolda Cela (sem partido) lamentou "a publicação de ameaças marcadas por xenofobia, racismo, ameaça de morte e violência política, que terão sua devida responsabilização legal".