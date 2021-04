Veja o perfil dos seis ministros empossados por Jair Bolsonaro nesta terça-feira (6)

Após trocas anunciadas pela gestão Bolsonaro na semana passada, seis novos ministros tomaram posse em cerimônia fechada nesta terça-feira (6). Quatro deles já faziam parte do Governo, em outras funções. Na nova lista de auxiliares do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também está uma parlamentar, agora ministra, que reforça a aproximação do Palácio do Planalto com o Centrão.

As mudanças já haviam sido oficializadas pelo Governo, com publicação no Diário Oficial da União. A solenidade de posse foi transmitida pelo Planalto.

A reforma ministerial teve início no último dia 29 com a demissão de Ernesto Araújo da chefia das Relações Exteriores, após pressão do Congresso e uma série de crises diplomáticas instauradas dentro e fora do contexto da pandemia de Covid-19.