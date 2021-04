Senador Eduardo Girão consegue assinaturas para incluir estados e municípios na CPI da Covid

O senador cearense Eduardo Girão (Podemos) conseguiu assinaturas suficientes para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigue também estados e municípios em relação à gestão da pandemia.

A ação é uma resposta da base de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que vem protestando pela ampliação das investigações desde o anúncio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM/MG), de que instalaria a CPI da Covid nesta semana, a pedido do Supremo Tribunal Federal (STF). Na prática, a mudança tiraria o foco do Governo Federal.

Até a manhã desta segunda-feira (12), 33 senadores assinaram o pedido de CPI mais ampla, número de assinaturas superior ao pedido de CPI apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP). Segundo o presidente Rodrigo Pacheco, a abertura será feita na sessão de amanhã (13). Agora, o Senado terá uma queda de braço em relação aos limites da Comissão, assunto que também divide os parlamentares cearenses.

Eduardo Girão criticou a decisão do ministro Luís Roberto Barroso com determinação para que a CPI da Covid fosse instalada e falou sobre as articulações para conseguir assinaturas nos últimos dias.

Eduardo Girão Senador "Com a determinação esdrúxula do STF, invadindo a competência do Legislativo, governando o País, isso criou uma comoção nacional. As pessoas se indignaram e os senadores também, ao invés de assinar a CPI de pessoas que pensam apenas na questão política e eleitoreira para 2022”

Segundo o senador, "faltou transparência e sobrou desonestidade nos contratos firmados entre gestores públicos desonestos e a iniciativa privada”. Em defesa do Governo Federal, Girão disse ainda: “Se você foca apenas em um ente federado, você está focando em desgastar a imagem de apenas uma parte, que mandou centenas de bilhões de reais para estados e municípios".

O senador cearense Cid Gomes (PDT) foi um dos que se posicionaram contra a mudança de rumo da CPI:

“CPI não é brincadeira. Há uma comissão para ser instalada, inclusive com determinação do STF. Tentar ampliar sem limites o objeto da Comissão de Inquérito, como na CPI do fim do mundo ou criar outra serve para desviar do fato principal e gerar confusão. Estamos atentos. CPI já!”, escreveu o pedetista nas redes sociais.

Conversa entre Bolsonaro e Kajuru

Um dos senadores favoráveis à ampliação da CPI, Jorge Kajuru (Cidadania/GO), vem divulgando desde ontem (11) áudios de uma conversa que teve por telefone, no sábado, com o presidente Jair Bolsonaro.

Nela, Bolsonaro reforça o desejo de mudança de foco nas investigações. "Se mudar (o objeto da CPI), 10 para você, porque nós não temos nada a esconder", disse o presidente em trecho da conversa. "Se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o (ex-ministro da Saúde Eduardo) Pazuello, ouvir gente nossa para fazer um relatório sacana”, complementa.

Veja os senadores favoráveis à investigação de estados e municípios na CPI da Covid

1. Eduardo Girão (Podemos-CE)

2. Alvaro Dias (Podemos-PR)

3. Jorge Kajuru (Cidadania-GO)

4. Flávio Arns (Podemos-PR)

5. Alessandro Vieira (Cidadania-SE)

6. Styvenson Valentim (Podemos-RN)

7. Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)

8. Reguffe (Podemos-DF)

9. Lasier Martins (Podemos-RS)

10. Paulo Paim (PT-RS)

11. Plínio Valério (PSDB-AM)

12. Rose de Freitas (MDB-ES)

13. Izalci Lucas (PSDB-DF)

14. Soraya Thronicke (PSL-MS)

15. Marcos do Val (Podemos-ES)

16. Luis Carlos Heinze (PP-RS)

17. Esperidião Amin (PP-SC)

18. Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)

19. Eduardo Gomes (MDB-TO)

20. Elmano Férrer (PP-PI)

21. Carlos Viana (PSD-MG)

22. Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

23. Chico Rodrigues (DEM-RR)

24. Zequinha Marinho (PSC-PA)

25. Eduardo Braga (MDB-AM)

26. Marcos Rogério (DEM-RO)

27. Carlos Fávaro (PSD-MT)

28. Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

29. Luis do Carmo (MDB-GO)

30. Ciro Nogueira (PP-PI)

31.Roberto Rocha (PSDB-MA)

32 Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)

33 Marcio Bittar (MDB-AC)

34 Rodrigo Cunha (PSDB-AL)