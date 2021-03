Sem adotar lockdown, Caucaia amplia toque de recolher e restringe comércio a partir desta sexta (5)

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros), decidiu não adotar lockdown recomendado pelo Governo do Estado, mas vai ampliar o horário do toque de recolher das 18h às 5h, a partir desta sexta-feira (5) até o próximo dia 18 de março. A prefeitura vai permitir o funcionamento do comércio até 15h, todos os dias.

As medidas restritivas visam frear o avanço da Covid-19 no município, que é o segundo com maior número de mortes no Ceará. A Prefeitura vai lançar ainda um pacote fiscal voltado para ajudar os empreendedores.

As medidas de restrição das atividades econômicas e circulação na cidade serão publicadas em edição do Diário Oficial do Município, nesta quinta-feira (4).

Veja as medidas que começam a valer a partir desta sexta (5) em Caucaia:

Toque de recolher entre 18h e 5h, na semana e nos fins de semana

Espaços públicos terão circulação proibida todos os dias

Comércio em geral, inclusive, restaurantes funciona até 15h todos os dias

Barracas de praia, feiras e comércio ambulante estão proibidos de funcionar

Academias e igrejas só poderão funcionar com 30% de sua capacidade até 16h

Barreiras no acesso ao município

Cenário

Caucaia concentra o segundo maior número de mortes por Covid-19 do Estado, atrás apenas de Fortaleza. No último mês de fevereiro, foram 23 mortes em decorrência do novo coronavírus. O Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha (HMAGR) está com 100% dos leitos de UTI ocupados.

Segundo o prefeito Vitor Valim, a Prefeitura está dobrando os leitos de terapia intensiva da rede municipal de saúde, passando de cinco para 10 e reforçou os leitos de enfermaria nas UPAs do município. Além disso, a Prefeitura incrementou em 25% a frota de ônibus.

"A gente está implantando (as medidas) para proteger a população e tentar ter a harmonia entre a ciência e a nossa economia, dessa maneira a gente consegue, se houver a colaboração de todos, ter o mínimo de atividade econômica e preservar as vidas dentro das medidas sanitárias da ciência", afirmou o prefeito Vitor Valim.

Pacote fiscal

A Prefeitura vai lançar, ainda, um pacote de medidas fiscais da ordem de R$ 80 milhões para ajudar os empreendedores. São elas:

Refis para micro e pequenos empreendedores (programa de refinanciamento de dívidas)

Prorrogação dos alvarás pelos próximos 12 meses

Prorrogação por 12 meses para incentivos fiscais já concedidos

Isenção do ISS para autônomos

Isenção de IPTU para residências no valor de até R$ 400 mil

Isenção de taxas dos permissionários até R$ 2 mil

A Prefeitura deve enviar, nesta sexta (5), o pacote com as medidas para votação na Câmara Municipal de Caucaia, com pedido de urgência. Somente depois da aprovação, é que as medidas começam a valer.