Réplica de fuzil exibida em live de Bolsonaro foi presente de artista cearense; conheça

A réplica de um fuzil feita com peças recicladas de carros e motos que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ganhou de presente e exibiu durante a live desta quinta-feira (10) foi feita por um artesão cearense, ex-funcionário da Polícia Federal e que há 25 anos faz esculturas de metal.

Ao receber a peça do chefe da Força Nacional de Segurança, o também cearense coronel Aginaldo, o presidente gerou polêmica ao comentar o uso do armamento pesado “em uma comunidade” do Rio de Janeiro.

O motorista aposentado José Pereira de Araújo Neto, 63, que trabalhou 24 anos na Polícia Federal, em Juazeiro do Norte, fabricou a obra usando peças de sucata. “Eu vi que o presidente gosta muito de arma e decidi fazer de presente”, conta.

Ele acionou pessoas próximas e fez com que a réplica chegasse ao comandante da Força Nacional, o Coronel Aginaldo, da Polícia Militar do Ceará, que entregou o presente nas mãos de Bolsonaro.

“Me sinto feliz, é o reconhecimento do meu trabalho”, diz o artesão, que é natural de Iguatu e atualmente reside em Fortaleza.

Leia mais Política Vereadores bolsonaristas articulam motociata com presença de Bolsonaro em Fortaleza

O fuzil entregue ao Chefe do Executivo leva a assinatura do artista, a data de fabricação, o nome “Jair Bolsonaro” grafado e o data de aniversário do Presidente da República.

Artesão

Araújo acompanhou a já tradicional transmissão ao vivo que o presidente faz toda semana. “Na hora, muitos amigos me mandaram mensagem, trechos do vídeo”, conta.

Esse, porém, é mais um trabalho reconhecido do artista cearense.

Uma escultura do Padre Cícero feita com mais de duas toneladas de sucata de ferro e 3,5 metros de altura enfeitou por muitos anos a entrada do prédio da PF em Juazeiro do Norte, no Cariri.

Feita totalmente com peças de veículos, a obra é uma das maiores vitrines do artista, que também fabrica pequenas reproduções de carros e animais.

"Tenho peça em todo canto, no Brasil e no exterior, como Portugal e França", diz. No Ceará, além da escultura na Delegacia da Polícia Federal de Juazeiro e as da Superintendência, em Fortaleza, o artista fez peças que foram doadas para a Força Aérea e para a Marinha.

Fala do presidente

O chefe da Força Nacional publicou vídeo do momento em que o presidente fala sobre o assunto na live: