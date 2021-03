Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 segue para sanção presidencial

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, na tarde da quinta-feira (25). O texto, agora, segue para a sanção presidencial.

A LOA estabelece a estimativa das receitas e despesas federais para este ano, apresentando a política econômica e o programa de trabalho do governo.

Pela Constituição, o projeto deveria ter sido aprovado ainda no fim de 2020, mas a pandemia de Covid-19 e um impasse político na instalação da Comissão Mista de Orçamento (CMO) atrasou o processo.

A meta de déficit nas contas públicas definida no projeto orçamentário é de até R$ 247,1 bilhões. As receitas ficaram estimadas em R$ 4,324 trilhões, enquanto as despesas foram fixadas em mais de R$ 2,576 trilhões.

Embora o valor do salário mínimo atual no país seja de R$ 1.100,00, o texto aprovado considera o salário de R$ 1.067,00.

Estão incluídos no teto de gastos benefícios da Previdência Social e da Assistência Social (BPC), seguro-desemprego e abono salarial.

O orçamento do ano ainda prevê R$ 10,2 bilhões para o Ministério do Desenvolvimento Regional e R$ 8,3 bilhões para o Fundo Nacional de Saúde.