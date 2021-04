PontoPoder reestreia na TV Diário com cobertura para aproximar a política do cidadão

O PontoPoder, programa que marcou a cobertura das últimas eleições municipais no Ceará, retorna à programação da TV Diário a partir desta terça-feira (13). A atração também estará disponível nas plataformas digitais do Diário do Nordeste. Uma das novidades do jornalístico é que ele agora será semanal, exibido todas as terças-feiras, a partir das 22h10, com novos quadros, entrevistas exclusivas e reportagens aprofundadas sobre o que está em pauta na política.

A linguagem fácil e a cara jovem, que fazem parte da essência do programa, estão mantidas. Os jornalistas Jéssica Welma e William Santos seguem na apresentação do PontoPoder. Além deles, repórteres, editores e colunistas de Política participam da atração.

“O PontoPoder surgiu na última eleição e foi a grande diferença do jornalismo para a televisão cearense. Esse trabalho terá continuidade com a volta do programa. Seguiremos mostrando a política de uma forma diferente e com uma linguagem mais leve, com movimentos de câmera diferenciados. O programa vai continuar sendo um grande diferencial para a televisão cearense”, destaca o diretor de Operações do Sistema Verdes Mares, Ildefonso Rodrigues.

Legenda: Durante o último pleito, o PontoPoder Eleições trouxe a cobertura diária da disputa pela Prefeitura de Fortaleza Foto: Gustavo Pellizzon

Em 5 de outubro de 2020, o PontoPoder Eleições foi ao ar pela primeira vez. À época, o foco da cobertura era a disputa pelas prefeituras cearenses. O programa acompanhou diariamente a agenda dos candidatos da Capital, trouxe análise de cientistas políticos sobre a disputa e cobriu, em tempo real, os resultados do pleito.

Novidades

Para o retorno do programa, novos quadros foram pensados, mas alguns já tradicionais estão mantidos, como o “Descomplicando”. O quadro explica de forma fácil e dinâmica o funcionamento do sistema político e desmistifica o papel de quem compõe o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

A missão do PontoPoder é aproximar a política dos cidadãos, com informações exclusivas e temas que estão em debate no País, sem deixar de lado a cobertura dos bastidores da política. Com a atração retornando à programação fixa da TV Diário, o PontoPoder se estabelece como marca multiplataforma na cobertura política.

Além do programa com reportagens, a cobertura do dia a dia da política, de forma rápida e objetiva, está disponível no site pontopoder.com.br. Já as análises ficam por conta do podcast PontoPoder Cafezinho, sempre com a participação de profissionais que se dedicam à cobertura política. O podcast pode ser ouvido tanto por meio do site da Verdinha como por aplicativos de streaming como Deezer, Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

PontoPoder

Data: todas as terça-feiras

Horário: 22h10

Onde assistir: na TV Diário, nas plataformas digitais do Diário do Nordeste e no canal PontoPoder no Youtube

Podcast: PontoPoder Cafezinho

