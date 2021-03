Ministro Nunes Marques pede vista e julgamento sobre Moro será suspenso; siga

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista do julgamento que discute a suspeição do ex-juiz Sergio Moro na condução do processo em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi condenado sob acusação de receber um tríplex em forma de propina.

Com isso, o julgamento será suspenso.

A Segunda Turma do STF decidiu retomar o julgamento que discute a atuação do ex-juiz federal ao condenar Lula no caso do tríplex do Guarujá, nesta terça-feira (9).

O relator da Operação Lava Jato no STF, Edson Fachin, tentou adiar a análise do caso, mas acabou derrotado pelo colegiado.

