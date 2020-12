Expectativa dos vereadores da base é de que Sarto anuncie secretariado ainda nesta semana

Durante reunião dos vereadores eleitos, nesta segunda-feira (21) para definir o formato da posse no próximo dia 1º de janeiro, um dos assuntos que dominou os bastidores foi o secretariado do prefeito eleito Sarto Nogueira (PDT). Segundo vereadores da base, a expectativa é de que nesta semana seja anunciada a equipe do Executivo.

De acordo com os correligionários do pedetista, o mistério sobre o quadro de auxiliares do prefeito também impacta na Câmara, que aguarda essa definição para fechar a chapa para a Mesa Diretora.

Aliados de Sarto apontam que dois vereadores eleitos e um dos suplentes são cotados para assumir cargos no Executivo. Um deles seria inclusive o irmão do pedetista, o vereador Dr. Elpídio (PDT).

Ex-secretário do atual prefeito Roberto Cláudio (PDT), Lúcio Bruno (PDT), segundo vereador mais votado da Casa, não descarta deixar o mandato para assumir uma pasta, caso seja convidado. “Vamos aguardar, estou aqui para servir”, afirma.

Posse

Todos os 43 vereadores compareceram ou mandaram assessores para a reunião desta segunda. A solenidade ocorrerá de forma híbrida, no próximo dia 1º de janeiro, às 13 horas. Todos os vereadores estarão em seus respectivos gabinetes. Quando convocados, irão ao plenário assinar a posse. A medida ocorre devido à pandemia da Covid-19.