Ernesto Araújo pede demissão do Ministério das Relações Exteriores

Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, pediu demissão do cargo nesta segunda-feira (29). A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Segundo a publicação, Araújo comunicou a demissão aos subordinados.

A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo Governo Federal.

Alvo de críticas

Embora sempre tenha enfrentado resistências por ter promovido uma guinada ultraconservadora no ministério, o destino de Ernesto foi selado após os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), terem se unido à coalizão para afastá-lo do governo.

Em 22 de março, Lira e Pacheco tiveram um encontro em São Paulo com grandes empresários, que não pouparam Ernesto. Ele foi chamado de omisso e acusado de executar na política externa o negacionismo de Bolsonaro na pandemia, o que teria feito o Brasil perder um tempo precioso nas negociações por vacinas e insumos para o combate à Covid-19.

No último sábado (27), um grupo de mais de 300 diplomatas publicou uma carta pública acusando a política externa atual de causar "graves prejuízos para as relações internacionais e a imagem do Brasil" e pedindo a saída de Araújo do ministério.

Na mesma semana, mas na quarta-feira (24), senadores pediram a demissão do ministro. Em audiência com a presença do chanceler, os parlamentares criticaram a postura do Itamaraty no cenário mundial, especialmente diante da pandemia de Covid-19.

"Peço um favor: renuncie a esse ministério. Em nome do país, renuncie. É esse o apelo que faço. Ministro, pelos brasileiros, renuncie", disse a Araújo o senador Tasso Jereissati (PSDB).

Diplomata, Araújo estava no governo de Jair Bolsonaro (sem partido) desde o início da gestão.