Camilo Santana envia ofício à bancada federal agradecendo destinação de emendas ao Governo do Ceará

O governador Camilo Santana (PT) enviou nesta terça-feira (9) um ofício à bancada de deputados federais e senadores cearenses, agradecendo por terem destinado emendas de bancada - recursos indicados por parlamentares no Orçamento Federal - de 2021 ao Governo do Estado, para a construção do hospital universitário na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

A destinação das verbas foi motivo de divergência na bancada. Quatro deputados não enviaram suas emendas para o Estado.

Todo ano os parlamentares de cada estado tem direito a indicar emendas reservadas à bancada seja para o Governo do Estado, municípios ou para instituições. Em 2021, o Ceará tem direito a um montante de R$ 241 milhões no Orçamento Federal.

Cada parlamentar somou R$ 9,6 milhões

O valor foi dividido entre os 25 parlamentares da bancada cearense (22 deputados federais e três senadores), o que deu R$ 9,6 milhões para cada um. O acordo que tentou ser negociado pelo coordenador da bancada cearense, deputado Genecias Noronha (SD) é que cada parlamentar destinasse metade da sua emenda - R$ R$ 4,8 milhões - para o Governo do Estado. O foco é um novo hospital em Fortaleza.

Em janeiro deste ano, a ordem de serviço foi assinada para a construção do primeiro hospital universitário do Ceará, que terá mais de 650 leitos de internação e atenderá 27 especialidades médicas. O prazo para entrega do equipamento é abril de 2022.

A outra metade das emendas de bancada seriam divididas de acordo com o critério que cada parlamentar adotasse. Em geral, eles destinam os recursos para os municípios que são suas bases eleitorais. O pagamento das emendas é feito ao longo do ano.

Dos 25 parlamentares do Ceará, a maioria destinou metade das suas emendas de bancada para o Governo do Estado, totalizando R$ 112,8 milhões. Alguns, inclusive, mandaram o total de R$ 9,6 milhões das suas emendas.

Houve ainda que aceitasse fazer a destição ao Governo com foco na compra de vacinas contra a Covid-19. O ofício do governador agradecendo a ação foi visto como um aceno para a bancada cearense.

Ofício do governador

Após toda negociação, o governador Camilo Santana enviou um ofício endereçado ao coordenador da bancada cearense, deputado Genecias Noronha, agradecendo "os esforços" realizados por ele e ressaltou a importância dos recursos para a Saúde nesse momento grave da pandemia.

" Nesse momento delicado, em que o Estado vem adotando todas as medidas necessárias para frear a propagação da Covid-19 e seus efeitos nocivos à saúde da população, a alocação desses recursos ao Estado do Ceará garantirá investimentos fundamentais para ampliar nossa capacidade de atendimento em Saúde, em benefício a todos os cearenses, e principalmente para a construção do novo hospital Universitário ", afirmou o governador no texto.

Deputados foram contra a proposta

No entanto, quatro deputados federais decidiram não enviar suas emendas de bancada para o Governo do Estado. São eles: Capitão Wagner (Pros), Danilo Forte (PSDB), Vaidon Oliveira (Pros) e Dr. Jaziel (PL).

Os três primeiros fazem oposição ao governador, e Dr. Jaziel é considerado da base aliada. A divulgação dos nomes repercutiu e provocou reação dos parlamentares.

De acordo com uma planilha a que o Diário do Nordeste teve acesso, os deputados destinaram boa parte de suas emendas para órgãos vinculados ao Ministério da Saúde, como o Fundo Nacional de Saúde (FNS), cujo dinheiro poderá ser manejado depois para municípios cearenses.

Cobrança por diálogo

Dias antes da reunião da bancada cearense para definição das emendas, Dr. Jaziel e outros parlamentares cobraram mais diálogo com o governador Camilo Santana. Eles reclamaram que contrapartidas assumidas por Camilo, em troca da liberação das emendas em anos anteriores, não foram cumpridas.

Nos bastidores, existe uma insatisfação de parlamentares da bancada com o governador. Alguns reclamam da falta de proximidade e de não terem sido citados por Camilo durante a assinatura da ordem de serviço do hospital da Uece no início deste ano. No entanto, um vídeo da ocasião mostra o momento em que ele agradece à bancada federal cearense.