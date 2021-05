Bolsonaro faz passeio de moto no Rio de Janeiro

Legenda: Presidente chegoua divulgar o ato em suas redes sociais Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro está fazendo, neste domingo (23), um passeio que irá percorrer mais de 30 quilômetros pelas ruas do Rio de Janeiro. A manifestação foi convocada por apoiadores do chefe do executivo nacional.

O passei começou pouco depois das 10h, mas desde às 8h apoiadores já se concentravam no Parque Olímpico da Barra, local onde o ato iniciou. Bolsonaro chegou de helicóptero por volta das 9h30.

Ao todo, mil policiais militares de quatro batalhões do Rio atuam no esquema de segurança. Até as 10h25, apesar dos reflexos no trânsito, nenhum incidente havia sido registrado. O uso de máscaras entre os milhares de presentes era pouco comum. A maioria deixou de lado a proteção.