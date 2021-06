Bolsonaro entra em voo comercial e responde aos críticos: 'devia estar viajando de jegue'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) embarcou de surpresa em um voo comercial após cumprir agenda no Espírito Santo, nesta sexta-feira (11), e foi alvo de xingamentos.

Segundo o jornal O Globo, o presidente respondeu a quem o criticava que eles deviam viajar "de jegue".

"Vocês estão bem hoje, hein? Quem fala 'Fora Bolsonaro' devia estar viajando de jegue, não de avião. É o ou não é? Para ser solidário ao candidato deles", disse o presidente.

Veja vídeo feito por passageiro:

Em vídeo publicado no canal do YouTube Foco no Brasil, é possível ver Bolsonaro cumprimentar a tripulação e tirar foto com alguns passageiros.

Usando máscara de proteção, o presidente atende aos admiradores, mas retira o equipamento de proteção enquanto conversa com eles.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre política