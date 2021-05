Rede Cuca oferta 56 cursos online gratuitos com mais de 900 vagas

A Rede Cuca, equipamento da prefeitura de Fortaleza, oferta cursos online gratuitos com 952 vagas. As inscrições ocorrem terça (1°) e quarta-feira (2), a partir de 8h.

São 56 cursos de diversas áreas do conhecimento, como fotografia de gastronomia, libras para iniciantes, marketing para redes sociais, balé clássico e programação web (desenvolvimento de sistema na prática).

As matrículas ocorrem no site do Portal da Juventude, por meio de formulário. É necessário se cadastrar no portal, com e-mail e CPF válidos.

Os cursos de Formação e Tecnologia terão matrículas abertas na terça-feira (1°). Já as formações das áreas de Artes e Empregabilidade e Comunicação aceitam inscrições na quarta-feira (2).

Haverá formação de cadastro de reserva, em caso de liberação de novas vagas após o preechimento. Cada aluno só pode realizar um curso.

O que é necessário para fazer os cursos

Ter número de WhatsApp válido e e-mail ativo

Acesso à internet Wifi

Acesso a celular, tablet ou computador no horário da aula

Como serão as aulas

Os matriculados serão adicionados a um grupo do WhatsApp para receber o material e os links de acesso às aulas, que são ministradas em uma plataforma de conversas em vídeo online.

Os jovens poderão interagir com o professor por áudio e vídeo durante a aula