Rede Cuca oferta 215 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos ofertados pela Rede Cuca, com 215 vagas. Para se inscrever, é preciso comparecer à sala de matrícula da unidade onde serão realizadas as aulas.

São ofertados, em parceria com o Senac, os cursos de Recepcionista de Eventos, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Administrativo, Recepcionista em Meios de Hospedagem, Promotor de Vendas e Padeiro.

As matrículas acontecem presencialmente a partir de terça-feira (30), no Cuca Mondubim, quarta (31) nos Cucas Jangurussu e Barra, e quinta (1º de setembro) no José Walter.

Para confirmar a matricula, é necessário documento oficial de identificação (RG), CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência (original e cópia). Caso seja menor de idade, deve estar junto ao responsável, que também deve levar cópia e original do RG e CPF.

Além da documentação básica, é necessário seguir alguns requisitos que mudam de acordo com o curso escolhido. Confira abaixo:

Cuca Mondubim

Matrículas: terça-feira (30)

Recepcionista de Eventos

160H/A - tarde

Horário: 13h às 17h

Período do curso: 6/9/2022 - 22/11/2022

Requisitos: 16 anos e ensino fundamental completo

Assistente de Recursos Humanos

16H/A - noite

Horário: 18h às 21h

Período do curso: 6/9/2022 - 14/12/2022

Requisitos: 15 anos e ensino médio incompleto

Assistente Administrativo

160H/A - noite

Horário: 18h às 21h

Período do curso: 6/9/2022 - 14/12/2022

Requisitos: 15 anos e ensino médio incompleto

Cuca Jangurussu

Matrícula: quarta-feira (31)

Recepcionista de Eventos

160H/A - manhã

Horário: 8h às 12h

Período do curso: 6/9/2022 - 22/11/2022

Requisitos: 16 anos e ensino fundamental completo

Recepcionista em Meios de Hospedagem

160H/A - tarde

Horário: 13h às 17h

Período do curso: 6/9/2022 - 22/11/2022

Requisitos: 16 anos e estar cursando, no mínimo, o 1º ano do ensino médio

Cuca José Walter

Matrícula: quinta-feira (1º)

Promotor de Vendas

160H/A - noite

Horário: 18h às 21h

Período do curso: 6/9/2022 - 14/12/2022

Requisitos: 16 anos e ensino fundamental completo

Recepcionista de Eventos

160H/A - manhã

Horário: 8h às 12h

Período do curso: 6/9/2022 - 22/11/2022

Requisitos: 16 anos e ensino fundamental completo

Cuca Barra

Matrícula: quarta-feira (31)

Padeiro

160H/A - manhã

Horário: 8h às 12h

Período do curso: 6/9/2022 - 12/1/2023

Requisitos: 16 anos e ensino fundamental completo

Padeiro

160H/A - tarde

Horário: 13h às 17h

Período do curso: 6/9/2022 - 12/1/2023

Requisitos: 16 anos e ensino fundamental completo