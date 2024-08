Programa Trainee Itaú 2025 abre inscrições com salário de R$ 8,8 mil; saiba mais

As inscrições para o programa Trainee Itaú Unibanco 2025 estão abertas até o dia 2 de setembro. Os interessados devem fazer a candidatura através do site da empresa.

Realizado em São Paulo, o programa disponibiliza três trilhas de atuação: Negócios Varejo, Negócios Atacado e Institucional. Os participantes passarão por treinamentos, rotações, imersões em algumas áreas e mentoria com executivos do Itaú, além de participar de projetos reais dos negócios do banco.

Com duração total de 18 meses, o programa tem remuneração de R$ 8,8 mil por mês e carga horária de 8 horas por dia e horário comercial. Os aprovados iniciarão as atividades em janeiro de 2025.

Confira a seguir quais são os requisitos e como ocorrerá a seleção.

REQUISITOS

Qualquer curso de graduação, bacharelado ou licenciatura, de longa duração. Com formação entre dezembro/2022 e dezembro/2025;

Disponibilidade para trabalhar 8h/dia (horário comercial) em São Paulo/SP;

Inglês avançado apenas para a trilha Negócios Atacado. Para Negócios Varejo ou áreas Institucionais, o inglês não é um pré-requisito.

PROCESSO SELETIVO