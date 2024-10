Instituto Mirante abre seleção para profissionais de TI e de iluminação; saiba como participar

O Instituto Mirante está com edital de seleção pública de profissionais para atuar no Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE), equipamento da Secretaria da Cultura do Estado (Secult).

São ofertadas duas vagas de contratação imediata e duas vagas para composição de cadastro de reserva, para os cargos de Técnico Especialista II (T.I.) e Técnico de Equipamentos (Iluminação).

Do total, 25% das vagas são destinadas a pessoas negras (pretas e pardas), 5% para pessoas quilombolas, 5% para pessoas indígenas e 10% para pessoas com deficiência.

>> Veja edital

Inscrições

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo portal do IDT, até a próxima terça-feira (29). O andamento das etapas do edital e demais informações podem ser acompanhados pelo site do Instituto Mirante.

O certame conta com duas chamadas de inscrição. A primeira abrange todas as vagas disponíveis, de ampla concorrência e cotas. A segunda chamada será aberta caso não haja pessoas inscritas ou aprovadas para as vagas reservadas para cotas, que serão disponibilizadas para ampla concorrência.

Se o candidato estiver previamente inscrito na primeira chamada e desejar concorrer às vagas abertas na segunda chamada, deverá se inscrever novamente. Somente nesse caso será possível se inscrever em mais de uma vaga.

A segunda chamada de inscrição acontecerá de 1º a 4 de novembro, com resultado preliminar divulgado no dia 5 de novembro. O recebimento de recursos acontece no dia 6 de novembro e o resultado definitivo da 1ª etapa de seleção será divulgado no dia 8 de novembro.