Empresa de têxtil abre seleção com 50 vagas para auxiliar de produção; veja detalhes

A TBM Têxtil, empresa cearense com atuação no setor têxtil, está com seleção aberta com 50 vagas para o cargo de auxiliar de produção com locação em Fortaleza.

Para concorrer a vaga, é preciso ter ensino fundamental completo, disponibilidade para trabalhar na escala 5x1; e residir nas cidades de Fortaleza, Maranguape, Maracanaú, Guaiúba ou Pacatuba.

As inscrições devem ser feitas enviando currículo para o e-mail recrutamentotbm@tbmtextil.com.br ou para o contato via WhastApp (85) 997970260. O prazo vai até o dia 30 de junho.

Benefícios

Além de salário compatível com a categoria, a empresa como benefícios: plano de saúde, convênio com faculdades, convênio Farmácia, cesta básica, refeitório da empresa, e participação nos lucros e resultados.