Empresa de tecnologia oferece 273 vagas em Fortaleza

A empresa de tecnologia Qintess anuncia a abertura de mais 273 vagas na Capital cearense, onde inaugurou um escritório há pouco mais de seis meses.

As vagas anunciadas são para o atendimento completo de projetos que envolvem tecnologia da informação e a transformação digital de setores econômicos como o Financeiro, Varejo, Governo, entre outros.

Essas oportunidades envolvem serviços de suporte, gerenciamento operacional, monitoramento e coordenação de processos.

A formação mínima exigida é de ensino médio e conhecimentos nas áreas para algumas funções específicas.

Entre os cargos disponíveis estão: administrado de banco de dados, analista de processos e qualidade, analista de produção, analista de suporte, técnico de infraestrutura, entre outros.

Para acessar as oportunidades e cadastrar o currículo, os interessados devem entrar no site da Qintess, clicar em “Vem para a Qintess” e pesquisar estado do Ceará.

“Lançamos o escritório de Fortaleza no final do ano passado e em alguns meses devemos dobrar de tamanho em termos de colaboradores e contratos”, revela Roberto Silva, Diretor Executivo responsável pelas filiais da Qintess no Nordeste.

A Qintess também realiza a análise de perfis profissionais por meio de “people analytics”, solução de inteligência artificial que permite que ela tenha acesso aos perfis de 70 mil profissionais.

Tendo isso em vista, a empresa aconselha os interessados a manterem perfis atualizados em redes como o LinkedIn e portfólios on-line.

Atuação em Fortaleza

Inaugurado em dezembro passado com um quadro de cerca de 200 colaboradores, o escritório da capital cearense fica localizado na região da Vila União.

O espaço foi projetado para refletir as melhores práticas de governança social e ambiental (ESG), com salas de acústica e refrigeração adequada, mobilidade das mesas para rotatividade das equipes e aproveitamento o máximo da luminosidade natural.

Quem deseja ingressar na carreira de tecnologia, mas ainda precisa de formação, a Qintess mantém a Academia Novos Mundos, que oferece formação gratuita para jovens e adultos, com preferência para pessoas da periferia e representantes da diversidade.

Quem quiser se inscrever para as próximas turmas, basta acompanhar o site da iniciativa.

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira