Prefeitura de Fortaleza abre seleção pública para 300 vagas de assistente de educação infantil

Até o dia 12 de julho, a Prefeitura de Fortaleza está com processo de seleção pública aberto para a contratação de assistentes da educação infantil substitutos na rede municipal de ensino, com 300 vagas para início imediato e 250 para a formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser realizadas na internet, por meio do canal de Concursos e Seleções do Município.

Segundo o edital Nº 31/2021, “os profissionais contratados atuarão como apoio técnico-pedagógico aos professores da rede municipal de ensino, com o objetivo de garantir o efetivo funcionamento da sala de aula e manter a qualidade do serviço público de educação”.

É necessário possuir diploma de conclusão do ensino médio na modalidade normal ou histórico e declaração que confirmem 50% da carga horária do curso de licenciatura em Pedagogia ou diploma de conclusão do referido curso - em regime regular ou especial - ou de curso de Formação de Professores do Ensino Fundamental - 1ª a 4ª série.

Remuneração e inscrições

Os candidatos que forem aprovados poderão ser lotados em seis Distritos de Educação da Secretaria Municipal da Educação (SME). A carga horária diurna é de 240h mensais e a remuneração é R$ 1.354,08.

Para realizar a inscrição, os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico disponibilizado no site e pagar a taxa de inscrição de R$ 80. O processo seletivo terá prova objetiva, que abrangerá conhecimentos básicos e específicos, com data prevista de aplicação em 25 de julho.

Informações

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

Endereço: Av. João Pessoa, 5609 - Damas

Telefone: (85) 3433-2987