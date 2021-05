Concurso PF 2021 tem provas confirmadas para 23 de maio

A Polícia Federal (PF) divulgou novo cronograma de seu concurso público. Conforme o texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (14), as provas objetiva e discursiva estão confirmadas para o dia 23 de maio.

Os testes estavam previstos para o dia 21 de março, porém foram adiados em razão das restrições adotadas por estados e municípios contra a disseminação da Covid-19. O órgão, inclusive, já tinha antecipado que um documento com novas datas provavelmente seria publicado nesta sexta.

Os locais de prova serão divulgados a partir da próxima terça-feira (18) no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os exames, com exceção do cargo de delegado da PF, terão duração de quatro horas e meia, devendo ser aplicados a partir das 14h.

Os candidatos que forem participar da seleção para o cargo de delegado farão prova objetiva às 8h, com duração de três horas e meia. Já o teste discursivo será aplicado a partir das 15h, com duração de cinco horas.

Detalhes do concurso

O concurso da PF 2021 oferece 1,5 mil vagas, com oportunidades para os cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista. Todas os cargos requerem dedicação exclusiva e possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os salários chegam a R$ 23,6 mil.

Veja mais sobre o concurso Papo Carreira Concurso da PF: confira 10 perguntas e respostas sobre o processo

Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o certame tinha cerca de 450 mil candidatos inscritos. A concorrência, em uma conta simples, indica pelo menos 300 pessoas por vaga.

Calendário

Aplicação das provas objetiva e discursiva - 23 de maio;

Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva e do padrão preliminar de respostas das discursivas: a partir das 19h do dia 25 de maio;

Prazo para recursos: 26 e 27 de maio;

Resultado final da prova objetiva e provisório da discursiva: 11 de junho;

Resultado final das provas discursivas e convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF): 29 de junho;

Aplicação do TAF: 3 e 4 de julho;

Realização da avaliação médica (presencial): 7 e 8 de agosto;

Aplicação da prova oral (delegado): 23 e 24 de outubro;

Aplicação da prova prática de digitação (escrivão): 24 de outubro;

Resultado final da primeira etapa do concurso e convocação para a matrícula no curso de formação: 21 de dezembro.