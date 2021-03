Provas do concurso da Polícia Federal são adiadas em razão de medidas restritivas contra a Covid-19

O concurso da Polícia Federal teve suas provas adiadas. Os exames objetivo e discursivo, que seriam aplicados em 21 de março deste ano, devem ocorrer, provavelmente, em 23 de maio, conforme a Diretoria de Gestão de Pessoal do órgão. O adiamento se deu em razão das restrições adotadas por estados e municípios contra o avanço da Covid-19.

O órgão informou que um edital com dados sobre a consulta aos locais e as horários de realização das provas será publicado na data provável de 14 de maio. O documento será divulgado no Diário Oficial da União (DOU) e no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organização responsável pelo certame. Demais datas ligadas ao processo seletivo serão divulgadas "oportunamente".

Detalhes sobre concurso

Com 1,5 mil vagas, o concurso da Polícia Federal oferece oportunidades para os cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista. Os salários chegam a R$ 23,6 mil. Todas as vagas têm jornada de trabalho de 40 horas semanais e dedicação exclusiva.

Após fechamento das inscrições, o presidente Jair Bolsonaro informou, em transmissão ao vivo, que o certame tinha cerca de 450 mil candidatos — o que, numa conta simples, indica concorrência de pelo menos 300 pessoas por vaga.

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital completo.