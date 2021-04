Concurso para prefeitura de Jardim com 104 vagas tem inscrições abertas até esta sexta-feira (9)

A prefeitura de Jardim está com inscrições abertas para concurso público com 104 vagas até esta sexta-feira (9). Há seleção para 32 cargos, de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições devem ser realizadas no site da Universidade Regional do Cariri (Urca), realizadora do concurso. A taxa de inscrição deve ser paga até 14 de abril. Os valores variam conforme o nível da vaga: R$ 80 para nível fundamental, R$ 100 para níveis médio e técnico e R$ 150 para nível superior.

As vagas são para motorista, analista, advogado, assistente social engenheiro, professor, procurador, médico etc. A remuneração varia de R$ 1.045 a R$ 10.118. A relação de vagas e carga-horária está disponível aqui. E as atribuições de cada vaga, aqui.

Os detalhes do processo seletivo estão disponíveis no edital do concurso. Como o certame teve os prazos de inscrição adiados, as datas oficiais estão disponíveis em documento aditivo.

Provas

As etapas do concurso variam conforme o cargo do concurso. Todos os níveis devem realizar uma prova objetiva. E candidatos ao cargo de advogado e procurador devem fazer também uma prova subjetiva - de redação técnica.

Os inscritos para alguns cargos de nível médio, técnico e superior serão submetidos a uma prova prática. Já para as vagas de nível superior, os candidatos também devem passar por uma prova de títulos.

As provas objetivas serão realizadas em 5 de setembro, de manhã e a tarde, em locais a serem divulgados.

As fases de provas práticas e exame de títulos, necessárias para alguns cargos, terão data anunciada posteriormente.

O resultado final para os cargos que só têm a prova como processo seletivo deve ser divulgado em 11 de outubro. A data de divulgação do resultado de outras vagas ainda será divulgada.

LISTA DE CARGOS

Ensino fundamental

Auxiliar de serviços gerais

Pedreiro

Zelador de fontes

Nível médio

Agente administrativo

Auxiliar de sala

Educador social

Encanador

Auxiliar de manutenção e abastecimento

Fiscal de tributos e arrecadação

Fiscal sanitário

Intérprete de libras

Motorista I

Motorista III

Operador de máquinas

Porteiro

Nível técnico

Técnico de enfermagem

Técnico de informática

Técnico em saúde bucal

Nível superior

Advogado

Analista de controle interno

Assistente social

Bibliotecário

Enfermeiro PSF

Engenheiro civil

Engenheiro sanitarista e ambiental

Médico PSF

Médico psiquiatra

Odontólogo PSF

Procurador do Município

Professor infantil

Professor polivalente

Psicólogo