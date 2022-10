Concurso do INSS tem inscrições prorrogadas; veja novo prazo

As inscrições para o concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram prorrogadas até às 23h59 desta terça-feira (4). O certame tem o objetivo de preencher mil vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social.

Inicialmente, o prazo estava previsto para encerrar nessa segunda-feira (3), mas devido ao grande número de acessos ao site do cebraspe.org.br, endereço onde são realizadas as inscrições, a plataforma saiu do ar. Nas redes sociais, usuários relataram preocupação com a possibilidade de perder o prazo para participar da seleção em decorrência da instabilidade, que atingiu todos os navegadores de internet.

A retificação do edital com a nova data para o encerramento das inscrições foi publicada no Diário Oficial.

Os interessados em participar devem desembolsar R$ 85, até 21 de outubro, referente a taxa de participação. A consulta à situação provisória do pedido de isenção da taxa de inscrição será realizada entre os dias 11 e 13 de outubro. Já os pedidos de recursos poderão ser feitos entre 12 e 13 de outubro, caso a solicitação seja negada.

As oportunidades são para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio de formação. O salário inicial é de R$ 5.905,79 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Do total de vagas, 708 são para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 destinadas a pessoas negras.

Provas

A aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 27 de novembro com questões de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, noções de Direito Constitucional, noções de Direito Administrativo e noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático.

A segunda e última etapa do certame será um curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos farão uma prova objetiva com 120 questões e prova discursiva a ser respondida em até 15 linhas com o conteúdo ministrado.

