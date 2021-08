Candidatos ao concurso da Sefaz que vierem de outros estados devem seguir protocolo contra variante

Candidatos ao concurso da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) provenientes de outros estados só poderão embarcar para realização das provas ao apresentarem teste negativo de Covid-19 ou comprovante de vacinação completa contra o vírus. As provas estão marcadas para o próximo domingo (15).

Segundo comunicado da própria secretaria na noite desta quarta-feira (11), a determinação considera a decisão da Justiça Federal da terça-feira (10), em atendimento a um pedido do Governo do Estado, feito por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), para evitar a disseminação da variante Delta.

"Só será autorizado o embarque em voos provenientes de outros estados com destino ao Ceará de passageiros que apresentem o comprovante de esquema vacinal completo ou resultado negativo de exame de antígeno ou RT-PCR", diz a Sefaz-CE.

Vale destacar que pela decisão, o teste com resultado negativo para a doença deve ser realizado em até 72 horas antes da viagem ao Ceará.

As provas objetivas do concurso acontecem no domingo (15) no turno da manhã, enquanto a avaliação discursiva no turno da tarde, no mesmo dia.

O certame conta com mais de 15 mil inscritos para preenchimento de 94 vagas de nível superior. A concorrência geral das provas ficou em 218,7 candidatos por vaga de provimento imediato, de acordo com informações divulgadas pela Pasta.

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

As 94 serão divididas em 50 para Auditor Fiscal, 20 para Auditor Fiscal Jurídico, 13 para Auditor Fiscal Contábil-Financeiro e 11 para Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação.

Dentre essas, 69 são para provimento imediato, enquanto as outras para formação de cadastro de reserva.