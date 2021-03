Caixa Econômica Federal abre processo seletivo para estágio remunerado

A Caixa Econômica Federal, por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), abriu processo seletivo em todo o país para formação de cadastro de reserva para estágio remunerado.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Ciee até o dia 16 de março, podendo se candidatar estudantes do Ensino Médio regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias.

Além da inscrição, o processo seletivo conta com prova online e entrevista.

O valor da Bolsa Auxílio para estudantes do ensino médio ou técnico varia entre R$ 400 e R$ 500 mensais, de acordo com a jornada semanal.

No caso dos universitários, a remuneração é de R$ 1.000,00 por mês. Todos os estudantes recebem auxílio-transporte de R$ 130 por mês.

A Caixa orienta que os candidatos consultem o edital para se certificarem de que atendem a todos os requisitos necessários ao programa de estágio.