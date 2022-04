Dorival Júnior completa um mês de Ceará com resultados positivos e jogos históricos; veja números

O técnico Dorival Júnior completa um mês no Ceará Sporting Club nesta quinta-feira (28). Anunciado pelo clube em março, o comandante chegou com a missão de buscar uma reação para o elenco e emendou resultados positivos e históricos pelo Vovô, com aproveitamento de 83,3% em seis jogos.

O início forte retomou a confiança do elenco alvinegro, que lidera o Grupo G da Sul-Americana com 100% em três jogos. Além de abrir vantagem em briga por vaga às oitavas da Copa do Brasil diante do Tombense-MG e ter vencido o Palmeiras fora de casa pela primeira vez na história do confronto.

Tudo entra no rol da história, como os duelos internacionais diante do Deportivo La Guaira, da Venezuela, e do General Caballero, do Paraguai. É fato: o trabalho está no início, mas a comissão técnica tem mérito.

Com Dorival, o time definiu um modelo de jogo, com Vina de “falso 9” e três volantes. A equipe também evoluiu na definição das jogadas, apresentou poder de reação e melhorou como visitante.

Legenda: Com Dorival Júnior, o Ceará atua no esquema tático 4-3-3 Foto: reprodução / Lineup11

Marcas de Dorival no comando do Ceará

- Primeira vitória contra o Palmeiras como visitante.

- Primeira vitória contra um rival argentino (Independiente) em torneios internacionais.

- Primeira vitória do futebol cearense no exterior (La Guaira, na Venezuela).

- Sequência de quatro vitórias seguidas fora de casa, incluindo no Brasileirão.

Expectativa e desempenho

Dorival é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro e aceitou a proposta do Ceará após ficar mais de um ano sem trabalhar por problemas pessoais - o último era o Athletico-PR, em 2020. Apesar disso, aceitou de imediato o contato alvinegro e projetou repetir conceitos do treinador Tiago Nunes.

O processo de transição teve êxito, com uma rápida assimilação das mudanças táticas pelo elenco. O comandante também descartou reforços de imediato (o clube trabalha em busca de contratações) e focou na retomada do nível, definindo um time titular e utilizando o rodízio para maratona de jogos.

Legenda: Lima cresceu de produção com a chegada de Dorival Júnior Foto: Thiago Gadelha / SVM

Os números são absolutos, mas estão longe de satisfazer inteiramente a comissão. O grupo compreende o momento, no entanto, sabe que pode evoluir, aumentar intensidade e até diminuir o índice de cartões ao longo dos jogos. O futuro cabe ao tempo, mas o começo da história é promissor.

Jogos do Ceará com Dorival Júnior

Ceará 2x1 Independiente-ARG | Copa Sul-Americana

Palmeiras 2x3 Ceará | Série A

La Guaira-VEN 0x2 Ceará | Copa Sul-Americana

Ceará 1x3 Botafogo | Série A

Tombense-MG 0x2 Ceará | Copa do Brasil

General Caballero-PAR 0x2 Ceará | Copa Sul-Americana

Próximos jogos do Ceará em 2022

30.04 - Ceará x Bragantino | Série A

03.05 - Ceará x La Guaira | Copa Sul-Americana

07.05 - Athletico-PR x Ceará | Série A

11.05 - Ceará x Tombense-MG | Copa do Brasil

14.05 - Ceará x Flamengo | Série A

17.05 - Ceará x General Caballero-PAR | Copa Sul-Americana