Ceará tem início perfeito na Sul-Americana e se mantém entre os poucos times com 100%; veja lista

O Ceará iniciou forte na Copa Sul-Americana, com um primeiro turno perfeito. A vitória contra o General Caballero, no Paraguai, manteve o Vovô com 100% de aproveitamento na competição e na liderança do Grupo G - após triunfos diante de Independiente-ARG e La Guaira-VEN. Por isso, o Vovô está no seleto grupo de equipes que venceram todos os compromissos até o momento.

A lista contempla o Racing-ARG (Grupo B), o São Paulo (Grupo D) e o Atlético-GO (Grupo F). O curioso é que apenas o time de Dorival Júnior teve de entrar em campo três vezes no torneio.

Clubes com 100% de aproveitamento na Sul-Americana 2022

Ceará: Independiente-ARG (2x1), La Guaira-VEN (2x0) e General Caballero-PAR (0x2).

Racing-ARG: River Plate-URU (0x1) e Cuiabá (2x0) | encara o Melgar-PER nesta quarta.

São Paulo: Ayacucho-PER (2x3) e Everton-CHI (2x0) | encara Jorge Wilstermann-BOL nesta quarta.

Atlético-GO: LDU-EQU (4x0) e Defensa Y Justicia-ARG (0x1) | encara Antofagasta-CHI nesta quarta.

Por conta da tabela, os demais “invictos” atuam nesta quarta-feira (27) para defender o posto. No recorte histórico, por exemplo, a cada novo desafio, o Ceará se eterniza e bate mais marcas.

Dessa vez, foi a primeira vitória de um clube cearense no Paraguai. Antes, ostentava os feitos do primeiro triunfo e primeiro gol do futebol local no exterior ao superar o La Guaira na Venezuela.

Legenda: O zagueiro Messias completou o placar da vitória contra o General Caballero, no Paraguai Foto: Fausto Filho / CSC

Para além da demonstração de força, também é a exposição da marca alvinegra no cenário internacional. O Vovô se credencia como um dos cotados a avançar ao mata-mata (apenas o líder da chave se classifica), ganha confiança em 2022 e consolida os passos iniciais de Dorival no clube.

O roteiro de 100%, com grande desempenho como visitante, são sinônimos desse momento. Nas próximas rodadas, com dois jogos seguidos na Arena Castelão, o momento deve ser de sinergia com a torcida para se firmar em casa e sonhar com a vaga antecipada, se os outros rivais tropeçarem.

Próximos jogos do Ceará na Sul-Americana: