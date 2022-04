General Caballero X Ceará pela Sul-Americana: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Embalado por duas vitórias seguidas na Sul-Americana, o Ceará tem a chance de ampliar o bom momento nesta terça-feira (26) e encaminhar sua classificação. Às 19h15min (horário de Brasília), o Alvinegro entra em campo para enfrentar o General Caballero/PAR, pela 3ª rodada do Grupo G da competição, no Estádio Manuel Ferreira, que pertence ao Olímpia, em Assunção, no Paraguai.

O objetivo do Vovô é de manter a liderança do grupo e encaminhar sua classificação. Com 6 pontos, vindos das vitórias contra Independiente/ARG (2x1 no Castelão) e La Guaira (2x0 na Venezuela), a vantagem é de 3 para o time argentino. O Vozão joga no mesmo horário que o Independiente, que atua fora de casa contra o La Guaira, e uma vitória alvinegra, combinada com um tropeço com Rojo, daria uma vantagem considerável ao time cearense restando 3 rodadas.

“É um jogo muito importante pras nossas pretensões no campeonato porque vale a liderança do grupo. Jogo sul-americano não tem favorito, principalmente fora de casa. Mas nós temos que continuar trabalhando e fazendo o que o professor Dorival vem passando para nós e sair de campo com o resultado positivo”, declarou o atacante Erick.

Legenda: O Ceará vem de vitória fora de casa pela Copa do Brasil e quer repetir o feito pela 3ª rodada da Sul-Americana Foto: Israel Simonton/CearaSC

O Ceará vem de boa vitória diante do Tombense/MG, por 2 a 0, pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil, em Muriaé, com 2 gols de Vina. A atuação foi segura, assim como diante do La Guaira e Palmeiras (em São Paulo na estreia da Série A). Estas exibições fora de casa recentes credenciam o Vozão para a partida.

Desfalques e retornos

Para o duelo, o Vozão tem 3 desfalques certos: o lateral-direito Nino Paraíba (suspenso), o zagueiro Luiz Otávio (mialgia na panturrilha esquerda) e o atacante Mendoza (desgaste físico), não estão à disposição.

Por outro lado, Dorival Junior poderá com outros 3 importantes jogadores que ficam novamente à disposição: o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o lateral-esquerdo Victor Luis e o volante Richard.

Jejum

O General Caballero tem apenas um ponto no Grupo G, do empate com o La Guaira na estreia, no Defensores Del Chaco. Na rodada anterior, o time paraguaio foi derrotado pelo Independiente por 2 a 0 em Avellaneda.

Ainda sem vencer na Sul-Americana, a equipe paraguaia soma seis partidas sem vitórias contabilizando competiçõs nacionais e internacionais. O Rojo de Mallorquín acumula três derrotas e três empates nas últimas seis partidas disputadas. A última vitória aconteceu em 02 de abril, contra o Sol de América, pela 8ª rodada do Campeonato Paraguaio. O último confronto, contra o Olimpia, o General Caballero perdeu por 3 a 2.

Para reverter a fase negativa, o clube paraguaio anunciou o técnico argentino Luciano Theiler, de 40 anos, vindo do Deportivo Maipú, que disputava o Torneo Federal A, equivalente a 3ª divisão da Argentina.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

General Caballero/PAR

Gustavo Arevalos; Mareco, Junior Barreto, Leandro Corulo e Tomas Lezcano; Heinze, José Vera, Luis Fernandez e Guillermo Hauche; Junior Marabel e González. Técnico: Luciano Theiler

Ceará

João Ricardo; Michel Macedo, Messias, G. Lacerda e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard e Lucas Ribeiro; Erick, Vina e Lima. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA | General Caballero/PAR x Ceará

Local: Estádio Manuel Ferreira, em Assunção (PAR)

Data: 26/04/2022 (terça-feira)

Horário: 19h15min (de Brasília)

Árbitro: Jhon Hiniestroza (COL)

Auxiliares: Wilmar Navarro (COL) e Alexander Guzman (COL)

Transmissão: Conmebol TV, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste