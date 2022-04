Desafio do Ceará hoje é seguir na liderança da Sul-Americana e se manter bem como visitante

O Ceará enfrenta o General Caballero-PAR nesta terça-feira (26), às 19h15, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana. Invicto e com 100% de aproveitamento, o time alvinegro lidera o Grupo G do torneio e tem dois objetivos no exterior: se manter na ponta e seguir bem como visitante.

O primeiro aspecto é pela sobrevivência na competição. Pelo regulamento, apenas o 1º colocado consegue avançar ao mata-mata. Logo, o Vovô defende a posição e pode encaminhar classificação, caso o Independiente-ARG não vença o Deportivo La Guaira-VEN pela 3ª rodada, no torneio.

Um triunfo tem muito peso, apesar da missão árdua. Até o momento, além da equipe comandada por Dorival Júnior, apenas Racing-ARG, São Paulo e Atlético-GO venceram todos os jogos até agora.

O segundo ponto é o retrospecto fora de casa. Um dos grandes problema dos últimos anos, o time conseguiu se firmar como um forte visitante em 2022, com sete vitórias, um empate e uma derrota.

No recorte recente, a equipe ganhou cinco partidas por quatro competições: São Raimundo-RR (0x3), o Campinense (0x1), o Palmeiras (2x3), o La Guaira-VEN (0x2) e o Tombense-MG (0x2).

Desempenho do Ceará como visitante em 2022

Jogos: 9

Vitórias: 7

Empate: 1

Derrota: 1

Aproveitamento: 81,4%

Gols feitos: 14

Gols sofridos: 4

Legenda: O Ceará enfrenta o General Caballero em Assunção, no Paraguai Foto: Fausto Filho / CSC

Assim, o duelo no Paraguai pode manter a crescente, consolidando ainda mais o nível da equipe quando estiver longe da Arena Castelão. A tarefa não será fácil, mas o Ceará pode sair fortalecido e cada vez mais fortalecido no contexto internacional. A equipe está muito viva na Sul-Americana.