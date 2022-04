Entenda como o Ceará pode encaminhar classificação na Sul-Americana se vencer o General Caballero

A partida desta terça-feira (26), contra o General Caballero, é de grande importância para o Ceará. É o jogo que pode encaminhar a classificação do Alvinegro às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O cenário para isso ficará bastante positivo, mas depende crucialmente de uma vitória do Vovô.

As projeções a seguir são feitas justamente com base em um triunfo do Alvinegro. Se isto acontecer, o Ceará chega aos 9 pontos, segue com 100% de aproveitamento, se mantém na liderança do Grupo G e aumenta ainda mais o saldo de gols e o número de gols marcados. O que pode ser decisivo.

Isto porque o principal adversário na briga pela 1ª colocação é o Independiente-ARG, que no mesmo dia e horário, enfrentará o Deportivo La Guaira, na Venezuela.

E aqui, se o Ceará vencer o Caballero, há dois cenários possíveis para o returno da competição:

1) INDEPENDIENTE TAMBÉM VENCE O LA GUAIRA

Mesmo com triunfo dos argentinos, o Ceará seguirá com três pontos de vantagem e enfrentará em casa os dois adversários mais fracos do grupo (La Guaira e Caballero). Vencendo estas duas partidas e mesmo com o Independiente também vencendo os jogos restantes, o Vovô irá para a última rodada podendo empatar ou até mesmo perder, se construir saldo de gols;

2) INDEPENDIENTE NÃO VENCE O LA GUAIRA

Caso os argentinos não vençam na Venezuela, o Ceará pode chegar na última rodada já classificado. Para isso, bastará vencer em casa os dois adversários mais fracos do grupo (La Guaira e Caballero).

Se vencer nesta terça-feira (26), independente do que ocorra na outra partida da chave, o Ceará seguirá dependendo apenas de si para se classificar e com a baita vantagem de realizar dois jogos em casa contra os times mais frágeis do grupo.

Tudo que o time de Dorival Junior precisa é fazer sua parte.

VEJA COMO FOI O JOGADA 2º TEMPO