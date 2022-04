Ceará x Bragantino: check-in e venda de ingressos são liberados; veja preços e setores

A venda de ingressos para Ceará x Bragantino começou no domingo (24). As equipes se enfrentam no sábado (30), em jogo da quarta rodada do Brasileirão. A partida será na Arena Castelão, às 16h30. É possível adquirir os bilhetes nas lojas físicas e online. O check-in também está liberado.

O torcedor pode adquirir os ingressos nas lojas Vozão ou na Vozão Tickets. O sócio-torcedor pode garantir vaga na partida com a realização do check-in no site sociovozao.com.

Veja valores e setores disponíves:

Torcida do Ceará:

Superior Central: R$ 80,00 (Inteira) / R$ 40,00 (Meia)

Inferior (Norte e Sul): R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia)

Inferior Central (Bossa nova): R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Especial: R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Premium: R$ 280,00 (Inteira) / R$ 140,00 (Meia).

Torcida visitante (Setor e valor)

Superior Sul: R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia)

Locais de venda

Torcida do Ceará

Loja Vozão sede - 8h às 17h30 (seg a sex)/ 9h às 12h30 (sáb).

Loja Vozão Shopping Parangaba - 10h às 21h (seg a sáb)

Loja Vozão Shopping Iguatemi - 10h às 21h (seg a sáb)

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy - 10h às 21h (seg a sáb)

Loja Vozão Grand Shopping Messejana - 10h às 21h (seg a sáb)

Arena Castelão - Bilheteria A1 - a partir das 11h30

Clique aqui para comprar online.



Torcida visitante

Arena Castelão (somente no dia da partida) - Bilheteria A3 - a partir das 11h30m.

Clique aqui para comprar online.