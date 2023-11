Um prêmio para gestão

Permitam-me o registro nesse jornal, da grande alegria que é ser a primeira mulher prefeita do município de Guaiúba. E também a satisfação de provar a competência da gestora cearense, uma vez que acabo de receber um prêmio cujo nome diz muito para municípios do nordeste brasileiro: prêmio Índice de Governança Municipal IGM-CFA.



Esse prêmio tem base de sustentação nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que fazem parte da agenda mundial de preocupação adotada durante a Cúpula das Nações Unidas. São muitas variáveis porque gestão não é algo simples. A complexidade existente na formulação de metas se associa diretamente aos anseios das pessoas que querem respostas aos problemas cotidianos. Importante também dizer que o Conselho Federal de Administração traz seriedade à essa conquista.



Mesmo sabendo que há tantas necessidades, e para as quais busco solução todos os dias, a história escreveu para o Ceará um roteiro contraditório: muita riqueza mineral, muita gente trabalhadora, no entanto uma sucessão de dificuldades que impediu nosso melhor desenvolvimento. Cabe a mim, além de uma série de homens e mulheres dedicadas, buscar regularmente as mudanças dos indicadores, dos índices em cada atividade proposta pela prefeitura. Por menor que pareça, cada ação pode fazer a diferença em uma família.



Quando assinamos a ordem de serviço de um novo Centros de Educação Infantil, ou quando vou pessoalmente à entrega dos kits escolares, quando apresento a reforma do Centro de Convivência, ou ainda, dou posse a um secretário que precisa se esmerar naquela área, o que busco é resultado. Um número que não represente apenas um número, mas sim a diferença na vida de uma criança, de uma mãe, de um pai. Porém com resultado, repito. E isso é gerir.



Ter o reconhecimento de uma instituição séria a respeito de tantos atos, muitas vezes não tão visíveis aos olhos de todos, é, portanto, saber que pouco a pouco estamos mudando realidades, estamos nos esforçando para chegar nas pessoas. Porque um município se constrói com gente e para as tantas gentes que nele moram. E é para elas que eu trabalho.

Izabella Fernandes é prefeita de Guaiúba