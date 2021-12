Turismo prova resiliência

O turismo é uma atividade que tem enorme inter-relação com todos os outros segmentos econômicos, mas que sofreu muito nos últimos dois anos com a pandemia provocada pela Covid19. Chega o dia de provarmos que o setor de turismo é, realmente, resiliente, como sempre dissemos e escrevemos, nesse espaço, há 19 meses.

Volta-se, mesmo que gradativamente, a se valorizar o turismo como uma das alternativas de desenvolvimento econômico, enfatizando-se, sobretudo, a dinamicidade e o potencial de crescimento que o setor apresenta; as vantagens na geração de emprego e renda a um custo relativamente baixo; e o fato desta ser uma indústria “sem chaminés”, que não polui e tem compromisso com a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida.

A boa nova veio através da Fecomércio-SP, segundo a qual o turismo nacional deve encerrar 2021 com crescimento de 16% em relação a 2020 e faturamento de R$ 130 bilhões. É menos do que no período pré-pandemia, é verdade, mas não deixa de ser um importante crescimento. Os segmentos destaques foram o de transporte aéreo, com alta anual de 83,9%, e o de serviços de alojamento e alimentação, que teve elevação de 61,9%. Estes foram dois dos setores que mais sofreram o impacto da crise sanitária.

O empreendedorismo está voltando no Ceará. Só para se ter uma ideia, será construído na praia do Preá, vizinha a Jericoacoara, um complexo turístico de R$ 285 milhões; O Governo do Ceará vai começar a duplicação da CE-090, que liga a Ponte Icaraí-Tabuba ao Cumbuco. São mais R$ 15 milhões de investimentos. Jericoacoara ganhou 19 voos neste mês, ultrapassando o número de operações na pré-pandemia. Os voos vão conectar Jeri a Brasília, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Parnaíba e Fortaleza. Aliás, a previsão é que Fortaleza receba cerca de 500 mil turistas nesta alta estação, o que representa uma injeção de R$ 1,5 bilhão na economia local.

Tudo isso, registre-se, com a firmeza do Governo do Estado na aplicação da vacina antiCovid, o que deu mais credibilidade ao Ceará e segurança ao turista que nos visita.

Sérgio Aguiar é deputado estadual presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da AL-CE