2024 e a construção pesada no Ceará

O ano de 2024 foi marcado por grandes desafios para o setor de construção pesada no Ceará. Seguimos enfrentando dificuldades estruturais que comprometem a capacidade do estado de impulsionar obras essenciais. O setor, que deveria ser protagonista no desenvolvimento econômico e na geração de empregos, encontra-se em um cenário de estagnação preocupante.

Entre os principais problemas, destacam-se as obras paralisadas, que não apenas representam desperdício de recursos públicos, mas também atrasam o atendimento de demandas críticas da população. Essa situação reflete, em grande parte, a dificuldade do governo em equilibrar suas contas diante de um elevado déficit público. O orçamento restrito tem limitado severamente os investimentos em infraestrutura, essenciais para promover crescimento e competitividade no estado.

A escassez de recursos para novas obras e os atrasos ou interrupções na liberação de recursos para obras em andamento, aliado à elevada taxa de captação de recursos no mercado financeiro, agudiza o processo de desestímulo à conquista de novos projetos. Enquanto isso, o setor privado também sofre com a falta de segurança jurídica e com os altos custos de operação, o que dificulta a atração de novos investimentos. O cenário econômico atual, permeado por incertezas, exige soluções que, infelizmente, não devem chegar em 2025, dado o contexto de retração fiscal e a ausência de um plano de longo prazo robusto.

Para reverter esse quadro, é urgente uma maior articulação entre governos, empresas e entidades de classe, como o SINCONPE, em busca de alternativas criativas e viáveis. Apenas com planejamento estratégico, incentivos consistentes e a valorização da infraestrutura como motor do desenvolvimento poderemos transformar o futuro da construção pesada no Ceará. Apesar das dificuldades, seguimos firmes na defesa do setor e na luta por condições mais justas para retomar o crescimento e garantir avanços sustentáveis para o estado.

Dinalvo Luiz é presidente do SINCONPE-CE