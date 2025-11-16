Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Risco de retrocesso na energia

Escrito por
Lucas Melo producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Lucas Melo é presidente da Frente Cearense de Geração Distribuída (FCEGD)
Legenda: Lucas Melo é presidente da Frente Cearense de Geração Distribuída (FCEGD)
O Brasil consolidou uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, com cerca de 90% de geração renovável. A geração distribuída (GD), especialmente a solar, foi essencial nesse avanço: descentralizou o acesso à energia, criou mais de 1,5 milhão de empregos e atraiu R$ 250 bilhões em investimentos desde a Lei 14.300/2022. Agora, porém, a Medida Provisória (MP) 1.304/2025, em debate no Congresso, reacende a insegurança jurídica e ameaça interromper esse ciclo virtuoso.

Embora busque eficiência, a MP inclui dispositivos que podem enfraquecer a GD, como o Encargo de Complemento de Recursos (ECR) e a possível reintrodução de tarifas multipartes. Essas medidas poderiam reduzir em até 80% a economia do consumidor e inviabilizar investimentos feitos sob as regras estáveis da Lei 14.300. O ponto central é a quebra da previsibilidade: a lei, fruto de amplo diálogo, estabeleceu uma transição até 2029 para o pagamento gradual do uso da rede. Alterar esse modelo de forma unilateral viola a segurança jurídica, afasta investidores e ameaça um pilar da descarbonização brasileira.

O setor, mobilizado pela Coalizão Solar, defende que ajustes regulatórios sejam transparentes, mas que respeitem contratos e direitos adquiridos. “Não podemos aceitar um retrocesso que tire o direito de quem acreditou no setor e investiu sob a proteção da Lei 14.300”, reforça a articulação. A GD democratizou o acesso à energia limpa e deu protagonismo ao cidadão na transição energética.

Às vésperas da COP30, criar novos encargos sobre a autogeração contraria a lógica global de estímulo à descentralização e à descarbonização. Países como Alemanha, Chile e Estados Unidos ampliam incentivos justamente para empoderar o consumidor e aliviar as redes. Caminhar na direção oposta seria um contrassenso.

O futuro energético do Brasil exige uma política de Estado que una inclusão, competitividade e sustentabilidade. É preciso fortalecer a infraestrutura, investir em armazenamento e digitalização e criar regras estáveis e transparentes. Retroceder na geração distribuída é abrir mão de um dos maiores instrumentos de democratização energética do país.
 
Lucas Melo é presidente da Frente Cearense de Geração Distribuída (FCEGD)
Lucas Melo é presidente da Frente Cearense de Geração Distribuída (FCEGD)
Colaboradores

Risco de retrocesso na energia

Lucas Melo
Há 1 hora
Thelma Valverde é empreendedora
Colaboradores

IA para todos: por que a democratização da IA é a verdadeira revolução

Thelma Valverde
Há 1 hora
Rivaldo Ferreira é executivo
Colaboradores

Redata e energia limpa: como a tecnologia guia o país rumo à transição energética e à digitalização

Rivaldo Ferreira
Há 1 hora
Escritor
Colaboradores

Bárbara de Alencar e bode Ioiô: memória insepulta

Luiz Carlos Diógenes
15 de Novembro de 2025
Marcelo Aith é advogado
Colaboradores

Nova fronteira dos dados públicos exige blindagem rigorosa de sigilo e cadeia de custódia

Marcelo Aith
15 de Novembro de 2025
Missionário da Comunidade Canção Nova
Colaboradores

IA: risco ou oportunidade para a Igreja?

Papa Leão XIV recentemente afirmou, em sua mensagem por ocasião da Cúpula da Inteligência Artificial para o Bem 2025, em Genebra, na Suíça, que as novas tecnologias não podem substituir “o discernimento moral” nem a riqueza das relações humanas

Roger Ferrari
14 de Novembro de 2025
Administrador
Colaboradores

A escassez de mão de obra ameaça o crescimento da construção civil no Brasil

Apesar do cenário desafiador, com juros ainda elevados e impactos no crédito à produção, o setor da construção civil manteve a geração de empregos em 2025

Amilton Oliveira
14 de Novembro de 2025
Thais Uchoa é advogada
Colaboradores

Cães e gatos não leem regimento: como a legislação lida com animais em condomínios

Thais Uchoa
13 de Novembro de 2025
Valter Casarin é agrônomo
Colaboradores

Brasil fora do Mapa da Fome: como os fertilizantes ajudam nessa missão?

Valter Casarin
13 de Novembro de 2025
Tatiana Pimenta é empreendedora
Colaboradores

Quando o trabalho ocupa todos os espaços da vida

Tatiana Pimenta
12 de Novembro de 2025
Enid Câmara é organizadora da Expolog
Colaboradores

Expolog: 20 anos conectando o Ceará ao futuro da logística

Enid Câmara
12 de Novembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Enem: idade não reprova

Davi Marreiro
11 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Trabalho infantil em queda

A iniciativa acertou em cheio ao apostar na força da educação (e dos educadores) para formação gradativa de nova mentalidade sobre esta chaga social

Valdélio Muniz
10 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Maurício de Sousa, 90 anos

Quem não se divertiu com as aventuras da Mônica e seu coelho Sansão? Ou com as implicâncias do provocativo Cebolinha diante da “dentuça” e sua “língua do L”, trocando sempre os “rr” pelos “ll”?

Gilson Barbosa
10 de Novembro de 2025
Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente da República
Colaboradores

COP 30, a hora da verdade

Luiz Inácio Lula da Silva
09 de Novembro de 2025
Colaboradores

História: Martins Filho

Gonzaga Mota
08 de Novembro de 2025
Camila Mamede é empreendedora
Colaboradores

Café, trabalho e propósito: uma jornada de significado

Camila Mamede
08 de Novembro de 2025
Doutora em educação, professora da educação básica, membro da Coordenação Colegiada do Fórum EJA/CE
Colaboradores

Spaece: a história se repete

Clarice Gomes Costa
08 de Novembro de 2025
Kelvia Carneiro é administradora
Colaboradores

Educação financeira: o elo que falta na revolução digital brasileira

Kelvia Carneiro
07 de Novembro de 2025
Pedro Venturini é administrador
Colaboradores

Consumidor e Black Friday

Pedro Venturini
07 de Novembro de 2025