O índice de mortalidade empresarial no Brasil é alarmante: mais de 70% das empresas fecham as portas em até cinco anos, segundo dados do Sebrae. Esse cenário, infelizmente, reflete a realidade de muitos empreendedores que começam com entusiasmo, mas sucumbeem aos desafios do mercado.



As causas do fracasso são muitas, mas falta de gestão, ausência de planejamento e desconhecimento do mercado são as principais. Muitos empresários iniciam as atividades sem um plano de negócios bem definido. Sem essa ferramenta, é difícil prever os desafios que surgirão: Falta de clientes, problemas financeiros ou dificuldades com a equipe.



Um bom plano de negócios ajuda a mapear oportunidades, definir metas claras e traçar estratégias para atingi-las. Sem ele, o empreendedor fica à mercê dos imprevistos. Além da falta de planejamento, a gestão financeira ineficaz é outro fator crítico. Misturar contas pessoais com as da empresa é um erro comum que pode levar a problemas sérios de fluxo de caixa. Sem controle financeiro adequado, o empresário não sabe quanto realmente está ganhando, quais são os custos operacionais e quais os gargalos financeiros.



Outro aspecto importante é a falta de conhecimento sobre gestão e liderança. Muitos pequenos empresários se veem presos no operacional do dia a dia, apagando incêndios e sem tempo para pensar estrategicamente. A falta de capacitação contribui para a tomada de decisões erradas. Buscar conhecimento em gestão, finanças e liderança é um investimento essencial. Para enfrentar essas raízes do fracasso, é preciso adotar uma postura proativa.



O primeiro passo é reconhecer as limitações e estar disposto a aprender. Investir em cursos, mentorias e consultorias pode trazer um retorno valioso para o negócio. Além disso, criar uma rede de apoio, com empresários e especialistas, ajuda a compartilhar experiências e evitar erros comuns. Aprender com os erros dos outros é uma forma inteligente de economizar tempo e recursos.



Estabelecer metas claras e desenvolver um plano de ação para cada etapa do negócio é fundamental. Não basta ter vontade de crescer; é preciso saber como e quando agir. Ao adotar uma gestão mais estruturada e focada em resultados, o empreendedor aumenta suas chances de sucesso. Ferramentas de gestão, como o controle financeiro rigoroso e a análise de desempenho, são aliadas indispensáveis.



Por fim, é importante lembrar que o sucesso não é uma linha reta. Obstáculos fazem parte da jornada, mas com preparo e determinação, é possível superá-los. O caminho para se tornar um campeão empresarial começa com a disposição de enfrentar os desafios e a vontade de evoluir.

Eduardo Gomes de Matos é chairman e fundador da Gomes de Matos Consultoria